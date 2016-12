1 agosto 2016 11:14 Meteo, inizio di settimana instabile al Centronord Martedì temperature in calo anche al Sud Fresche correnti atlantiche attraverseranno tutto il Paese, attenuando caldo e afa

Nella giornata di lunedì le fresche correnti atlantiche al seguito della perturbazione in movimento al di là delle Alpi riusciranno a infiltrarsi anche sulle regioni centrali: la giornata quindi sarà caratterizzata da tempo instabile in molte zone del Centronord, con fine del caldo intenso anche nelle regioni centrali e in Sardegna, mentre al Sud insisteranno sole e temperature oltre la norma. Martedì il tempo andrà ristabilendosi anche al Centronord, dove - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - comunque non mancheranno un po’ di nuvole, mentre il caldo intenso si attenuerà anche al Sud per effetto dei venti settentrionali e quindi più freschi che si spingeranno su questa parte del Paese. Nella parte centrale della settimana (mercoledì e giovedì) l’alta pressione tornerà a occupare tutta l’Italia, regalandoci giornate nel complesso soleggiate e temperature in rialzo, ma con un caldo in generale normale per il periodo e poco afoso.

Previsioni per lunedìInstabilità con rovesci e temporali da metà giornata su est Lombardia, Emilia Romagna, zone interne del Centro e della Campania. Ampie schiarite al Nordovest, coste tirreniche, al Sud e nelle Isole. In serata qualche isolato rovescio potrà insistere sul medio versante adriatico. Caldo intenso all’estremo Sud e in Sicilia, in decisa attenuazione invece al Nordest, al Centro e in Sardegna, con moderato Maestrale sull’Isola ma anche sul Mar Tirreno e nel Canale di Sicilia. Tra le città con temperature più elevate abbiamoTaranto, dove sono previsti 37 gradi, Catania, Reggio Calabria, Lecce, Crotone con 35 gradi, Cagliari con 34 gradi. Decisa rinfrescata in parecchie città del Centronord, ad esempio per Bolzano, Trento sono previsti 24 gradi, per Rimini, Trieste, Venezia, Udine, Campobasso 27 gradi, per Novara, Torino, Bologna, Verona, L’Aquila, Rieti 28 gradi e per Ancona, Grosseto 30 gradi. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 75 al Centronord e 85 al Sud).