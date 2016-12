13 giugno 2016 12:01 Meteo, inizio di settimana con tempo instabile Lunedì e martedì sole alternanto a rovesci e temporali. Da mercoledì Anticiclone Nordafricano al Centrosud

Le condizioni meteo rimarranno decisamente instabili anche in questo inizio di settimana -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- con il sole che in molte aree d’Italia si alternerà a improvvisi rovesci e temporali, localmente di forte intensità. Da mercoledì l’Anticiclone Nordafricano si spingerà con decisione su gran parte del Centrosud, accompagnato dal consueto apporto di aria torrida dal Sahara: tra mercoledì e giovedì le temperature nelle Isole e al Centrosud subiranno una improvvisa impennata raggiungendo valori non solo da piena estate ma addirittura punte oltre i 35 gradi e non è escluso che localmente in Sicilia, Puglia e Calabria si possano sfiorare i 40 gradi. Se per il Centro e la Sardegna il caldo si ridimensionerà in fretta, per il Sud e la Sicilia l’ondata di caldo potrebbe durare fino all’inizio della successiva settimana. Le regioni settentrionali al contrario saranno ancora attraversate da correnti atlantiche e per giovedì si profilano condizioni critiche a causa di abbondanti precipitazioni.

Previsioni per lunedì Giornata variabile in cui si alterneranno momenti soleggiati e temporanei annuvolamenti. Da metà giornata si accentua l’instabilità con numerosi acquazzoni e locali temporali sulle Alpi, Appennino settentrionale, zone interne del Centrosud, Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio qualche temporale potrà spingersi anche in pianura specie tra est Lombardia e Triveneto. In serata rischio di forti temporali su Piemonte, Lombardia, Veneto e nella notte anche in Emilia e Toscana. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, in aumento al Centronord. Intenso Maestrale su Isole e basso Tirreno. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA pari a 70-75) da nord a sud in tutta Italia.