Meteo, inizio di settimana con rovesci e temporali

La prima parte della settimana sarà in gran parte caratterizzata da un sensibile calo delle temperature e quindi dall'interruzione dell'ennesima ondata di calore che ha investito il nostro territorio negli ultimi giorni. In realtà, le fasi veramente fresche saranno solo temporanee con temperature che si attesteranno attorno ai livelli tipici del periodo, restando in qualche caso anche sopra la media.

Previsioni per martedìMartedì tempo in prevalenza soleggiato al Nord, con qualche schiarita fino all'alta Toscana e al nord delle Marche. Nuvolosità irregolare e variabile nel resto del Centrosud, con condizioni di instabilità- e quindi rischio di rovesci o temporali- al mattino sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, nel pomeriggio un po' ovunque, in serata ancora al Sud. Saranno possibili episodi di forte intensità soprattutto sul basso Tirreno e nelle aree intorno al Golfo di Taranto. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in Emilia e in Toscana, in calo al Sud, sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale. Venti fino a moderati su Isole, Ionio e Salento. Gli aggiornamenti del tempo previsto per questo inizio di settimana sul sito www.meteo.it.