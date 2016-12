Meteo, inizio di settimana con nubi Martedì pertubazione al Centronord

Sarà una settimana caratterizzata da molte nuvole con un tempo molto variabile e a tratti instabile. Lunedì e martedì, inoltre, il clima sarà particolarmente mite al Centrosud e su Sardegna e Sicilia si potrebbero sfiorare addirittura i 30°C. Martedì, in particolare dalla seconda parte del giorno, una perturbazione atlantica porterà un nuovo peggioramento in gran parte del Centronord, mentre da venerdì è probabile, con un Indice di Affidabilità ancora medio- basso, una fase di forte maltempo al Centrosud, a iniziare dalla Sardegna, per il passaggio di un nuovo centro di bassa pressione in formazione nel Mediterraneo centro-occidentale. Seguite le variazioni dell'Indice di Affidabilità in merito a questa tendenza.