Meteo,incursione dell'Anticiclone Africano: caldo anomalo al CentroSud

Fino a giovedì protagonista sarà l’alta pressione di matrice africanache, saldamente posizionata sulla nostra Penisola, oltre a garantire prevalenza di tempo bello (nuvole a tratti e poche piogge solo al Nord) trascinerà sull’Italia una massa d’aria piuttosto calda, capace di regalarci temperature da primavera inoltrata, con valori di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Venerdì invece arriverà la perturbazione numero 1 di aprile: oltre a causare un generale abbassamento delle temperature questa perturbazione porterà anche la pioggia su molte zone del Centronord, con rovesci e temporali che a tratti potrebbero rivelarsi anche intensi, specie in Lombardia e Piemonte. Nel fine settimana è probabile che il tempo venga guastato in diverse zone del Paese, e in particolare nel versante adriatico, per colpa di un vortice di bassa pressione che ci verrà lasciato in eredità dalla perturbazione numero 1 di aprile: in tal senso l’Indice di Affidabilità è ancora piuttosto basso, ma si tratta comunque dello scenario più credibile per l’ultima parte della settimana.