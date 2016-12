Meteo, in Italia weekend di sole ma senza afa

PREVISIONI PER OGGI (SABATO) - Quella di oggi sarà una giornata di sole in tutte le regioni, salvo ancora delle residue nubi fra Sicilia e Calabria, soprattutto pomeridiane. Sempre nel pomeriggio, non si esclude un breve rovescio o temporale tra le Madonie e l'entroterra della Sicilia meridionale. Temperature nuovamente in risalita su gran parte del territorio, con valori massimi in generale fra 29 e 32 gradi, e qualche locale punte di 33-34 gradi. Venti a regime di brezza, in prevalenza deboli, salvo ancora un po' di Maestrale sulla Puglia.

PREVISIONI PER DOMANI (DOMENICA) - Domenica insisteranno condizioni di bel tempo con schiarite ancora più ampie anche all'estremo Sud. Fra tardo pomeriggio e sera possibile sviluppo di temporali a ridosso delle Alpi orientali, in parziale sconfinamento sulle pianure fra Veneto e Friuli nella notte. Clima un po' più caldo ma ancora non particolarmente afoso: massime quasi ovunque tra 29 e 33 gradi con locali punte di 34-35 gradi. Localmente ventilato sul Salento, in Sardegna e sulla Sicilia occidentale.

LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA - Lunedì la coda di una perturbazione atlantica diretta verso la penisola balcanica lambirà anche l'Italia, causando il passaggio di nubi per lo più innocue, che tuttavia risulteranno un po' più estese nelle regioni di Nordest. Nel pomeriggio possibilità di occasionali, brevi piovaschi lungo le Prealpi orientali, sulla Carnia e attorno all'Appennino centro-settentrionale. Il sole sarà prevalente all'estremo Sud, all'estremo Nordovest e nelle Isole maggiori. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord e nelle Marche, in leggero aumento al Sud e in Sicilia. Venti moderati di Bora sul medio- alto Adriatico e di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia. Per il resto della settimana si conferma la presenza sul Mediterraneo, ancora una volta, dell'Anticiclone Nord-Africano. Anticiclone che garantirà ovunque tempo stabile, soleggiato e clima sempre più caldo. In particolare, a differenza di quanto accaduto in occasione dell'ultima ondata di calore, le prime regioni ad essere raggiunte dalla lingua di aria africana saranno le Isole maggiori nella giornata di martedì. Mercoledì, poi, l'aria rovente guadagnerà terreno anche al Centrosud peninsulare, mentre da giovedì saranno investite anche le regioni settentrionali. Al momento, sembra che l'apice di questa nuova, intensa ondata di calore possa manifestarsi tra venerdì e domenica, in maniera omogenea su tutto il Paese, con picchi di temperatura tra 35 e 40 gradi.