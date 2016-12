Meteo, in arrivo weekend di freddo

10:37 - Anche nei prossimi giorni saremo alle prese con diversi sbalzi d’umore del tempo. In queste ore un rapido impulso perturbato, accompagnato da forti venti settentrionali, porterà tempo instabile lungo il medio Adriatico e al Sud dove si registrerà un calo termico. Seguirà una giornata di tregua, quella di venerdì, in attesa di un peggioramento - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - questa volta sulle zone occidentali ad opera di una perturbazione atlantica che sfrutterà l’indebolimento della struttura anticiclonica sull'Europa occidentale per sgusciare verso il Mediterraneo.

Questa perturbazione raggiungerà l’Italia domenica con precipitazioni soprattutto su regioni di Nordovest, centrali tirreniche e Sardegna. La neve tornerà a imbiancare Alpi e Prealpi centro-occidentali e le colline dell’estremo Nordovest anche sotto i 1000 metri mentre i 20 gradi saranno a portata di mano all’estremo Sud grazie ai forti venti di Scirocco.



Previsioni oggi



Tempo instabile al Sud con rischio di piogge e temporali localmente intensi che tenderanno a concentrarsi sulle regioni ioniche, in Calabria e Sicilia nord-orientale dal pomeriggio. Sul medio Adriatico la situazione migliorerà rapidamente dopo le piogge della notte, anche se permarranno un po’ di nubi e qualche spolverata di neve oltre 600 metri sui monti. In gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna prevarranno, invece, le schiarite salvo qualche addensamento su Piemonte occidentale.



Temperature massime in calo ovunque a causa dei venti settentrionali che spazzeranno con più efficacia il Centrosud. Previsti ad esempio 3 gradi per Campobasso, 6 gradi per Potenza, 9 gradi per Catanzaro, 10 gradi per L’Aquila, 11 gradi per Rimini, Bari, Crotone, Taranto, Lecce, 12 gradi per Pescara, Rieti, Brindisi, 13 gradi per Cuneo, Torino, Piacenza, Trieste, Venezia, Ancona, Pisa, Viterbo, Napoli, Sassari, 14 gradi per Bergamo, Brescia, Imperia, Treviso, Udine, Verona, Roma, Lamezia, Alghero, 15 gradi per Genova, Novara, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Trapani, Olbia, 16 gradi per Milano, Bolzano, Catania, 17 gradi per Aosta, Trento e Cagliari.



Previsioni domani



Nubi sparse residue alternate comunque a fasi di sole su Abruzzo, regioni meridionali e Sicilia. Tempo ancora più soleggiato nel resto d’Italia salvo qualche annuvolamento nell’ovest della Sardegna, sul Piemonte, in Liguria centro-occidentale in intensificazione dalla sera. Nella notte un po’ di nuvole anche su Lombardia e alta Toscana, qualche pioggia nel Ponente ligure e isolate nevicate oltre 1100-1400 metri sulle Alpi piemontesi. Temperature in calo nelle minime, quasi ovunque in lieve aumento nella massime. Venti settentrionali anche moderati su Abruzzo, Sud e Sicilia.



Previsioni per il fine settimana. Domenica tornano le piogge al Nordovest, in Sardegna e Toscana



Sabato nuvolosità in aumento sin dal mattino su regioni di Nordovest e Sardegna, dal pomeriggio anche sulla Toscana. Le precipitazioni saranno in genere scarse e di debole intensità, limitate alle zone alpine e prealpine del Piemonte, al cuneese, basso torinese (neve sui rilievi oltre 800-1000) e alla Liguria centro-occidentale. Occasionali deboli precipitazioni tra pomeriggio e sera anche su bassa Toscana e Sardegna. Nella notte tendenza a intensificazione delle piogge sulla Sardegna, coste toscane e tra basso Piemonte e Liguria. Nel resto del Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con a tratti spazi soleggiati anche ampi. I venti si disporranno dai quadranti meridionali sui mari di ponente intensificandosi a partire dalla serata. Temperature massime in diminuzione al Nordovest, in aumento al Centrosud.



Domenica cielo ovunque da nuvoloso a coperto con residue schiarite solo all’estremo Sud ed estremo Nordest. Precipitazioni fin dal mattino al Nordovest e nelle regioni centrali tirreniche in estensione nella seconda parte della giornata a Veneto occidentale, Emilia Romagna, Umbria e Marche. In Sardegna ancora qualche pioggia al mattino in temporaneo esaurimento nel pomeriggio. Nevicate su Alpi e Prealpi centro-occidentali e Appennino settentrionale mediamente intorno 1000 metri, a quote più basse sul Piemonte, localmente fino 600 metri. Venti moderati o forti di Scirocco su tutti i mari che diventeranno mossi. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud, in diminuzione al Nordovest.



INIZIO DI SETTIMANA ANCORA PERTURBATO IN GRAN PARTE DELL’ITALIA



La perturbazione giunta domenica condizionerà il tempo dell’inizio della nuova settimana. Avremo ancora condizioni di maltempo al Nordovest e in Sardegna.



Lunedì le precipitazioni insisteranno soprattutto il Nordovest e la Sardegna, con i fenomeni più intensi in Piemonte. Piogge più deboli e intermittenti al Nordest, Centro e sulla Sicilia. Nel resto del Paese sarà presente molta nuvolosità ma saranno pochi gli effetti in termini di precipitazioni. Martedì la perturbazione, prima di abbandonare il Paese, avrà i suoi ultimi effetti su Isole, Calabria ed estremo Nordest.