Meteo, in arrivo una perturbazione con rischio di forti temporali al Nord

Sabato cielo parzialmente nuvoloso nell'estremo Nordovest, in Toscana, nell'est e nel sud della Sardegna ma in generale senza precipitazioni di rilievo. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube innocua e irregolare dal pomeriggio nelle aree prealpine del Nordest e nel Lazio. Nel corso della prossima notte tende a peggiorare in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Ponente con le prime deboli precipitazioni. Temperature quasi dappertutto in leggero aumento. Ventoso in Sardegna a causa dello Scirocco e tra il Salento e l'alto I'Ionio per effetto del Maestrale. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto: 90 al Nord, 99 al Centro, 95 al Sud.



Domenica al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio. Al Centronord e sulla Sardegna nuvolosità in graduale aumento con ancora un po' di sole al mattino nel settore del medio Adriatico. In mattinata le precipitazioni saranno più probabili al Nordovest e Toscana nord-occidentale. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche al Nordest, al resto della Toscana e, in forma più occasionale, anche tra Umbria, alto Lazio e Sardegna nord-orientale. Al contempo, tenderanno a esaurirsi i fenomeni all'estremo Nordovest. Le piogge potranno risultare in alcuni casi anche intense, in particolare su alto Piemonte, alta Lombardia, Liguria e alta Toscana. Tra Liguria e Toscana, in particolare, i fenomeni potranno essere insistenti e a prevalente carattere temporalesco. Nella notte, rischio di rovesci e temporali intensi su tutta la Toscana occidentale e all'estremo Nordest. Temperature: in ulteriore rialzo su medio Adriatico, isole e al Sud, in diminuzione al Nordovest. Venti moderati di scirocco su Mar Ligure, Tirreno e canale di Sicilia. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità di 90 al Nord, 85 al Centro e 90 al Sud.



Lunedì cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Centronord, più soleggiato al Sud e nelle Isole, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Al Nord le piogge più insistenti e localmente abbondanti interesseranno Alpi centro-orientali, alta Lombardia, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rischio di locali rovesci o temporali intorno alla fascia prealpina e pedemontana e in Friuli Venezia Giulia; residui rovesci anche su Levante ligure, sostanzialmente asciutto altrove. Al Centro locali precipitazioni tra il versante tirrenico e le zone interne con il rischio di qualche temporale specie al mattino tra bassa Toscana e Lazio. Per quanto riguarda le temperature, prevarranno gli aumenti per effetto di intensi venti meridionali, che soffieranno moderati, fino a forti sul Tirreno e sull'alto Adriatico.



Dalla sera la perturbazione tenderà ad allontanarsi: in seguito prevarranno dunque giornate di tempo stabile, soleggiato in particolare al Centrosud e con temperature al di sopra della norma grazie al graduale ritorno dell'Anticiclone Nord Africano che, a pochi giorni di distanza dall'Equinozio autunnale (mercoledì 23 settembre), determinerà un autentico colpo di coda dell'estate soprattutto sulle regioni centro-meridionali: raggiungeremo picchi di caldo decisamente intenso per la stagione, con temperature che potranno risultare anche dai 5 ai 10 gradi sopra le medie stagionali. Il Nord resterà maggiormente ai margini rispetto all'area anticiclonica, con temperature più contenute e rischio di irregolari passaggi nuvolosi. In particolare, su Alpi e Nordovest non si esclude anche qualche breve fase instabile.