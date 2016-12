Meteo, in arrivo una nuova perturbazione dalla serata

10:36 - Giornata tranquilla quella di oggi, ma con nubi in aumento su gran parte d’Italia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - per l’avvicinarsi della perturbazione numero 5 di marzo, la quale porterà anche le prime deboli piogge soprattutto alla fine del giorno al Nordovest, Toscana e in Sardegna. Poi domani le aree di pioggia saranno più numerose: in generale le piogge saranno deboli e isolate al Nord, un po' più diffuse al Centrosud.

Sulle Alpi la neve cadrà a quote intorno ai 1000-1200 metri. In questo fine settimana le temperature massime saranno in lieve calo al Nord, domenica anche su parte del Centro. Le temperature potranno risultare ancora piuttosto miti soprattutto al Sud, con punte di 17-18 gradi in Calabria, anche fino 21-23 gradi nel nord della Sicilia.



Previsioni oggi



Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna con deboli fenomeni sulle Alpi centro-occidentali con quota neve inizialmente elevata, oltre 1500-1800 metri; qualche pioggia o rovescio su est e nord della Sardegna. Nel resto del Centrosud nuvolosità variabile che lascerà spazio anche al sole. Tra sera e notte le piogge si estenderanno in forma sparsa a quasi tutto il Nord e su parte del settore medio tirrenico.



Temperature quasi invariate con massime pomeridiane vicine ai 15 gradi al Nord e tra 15 e 20 gradi al Centrosud. Previsti 11 gradi per Cuneo, Campobasso, 12 gradi per Potenza, 13 gradi per Aosta, Torino, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Lecce, 14 gradi per Bergamo, Novara, Bolzano, Piacenza, Rimini, Trieste, Catanzaro, Crotone, Bari, Taranto, 15 gradi per Brescia, Genova, Imperia, Milano, Verona, Ancona, Pisa, Viterbo, Brindisi, Olbia, 16 gradi per Bologna, Grosseto, L’Aquila, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Cagliari, 17 gradi per Perugia, Rieti, Lamezia, Reggio Calabria, Messina, 18 gradi per Firenze, Palermo, Trapani, Sassari e 19 gradi per Alghero.



Venti di Scirocco in tutti i mari, forti su Ionio e canali delle Isole con raffiche localmente fino 70 km/h.



Previsioni domani



Domenica prevarranno le nuvole in gran parte d’Italia con qualche parziale schiarita solo tra Sicilia e Calabria tirrenica. Altrove da nuvoloso a molto nuvoloso; al Nord piogge sparse soprattutto al mattino al Nordovest e sulle Prealpi centrali ma in progressivo esaurimento nella seconda parte del giorno. Sulla Penisola le piogge saranno possibili principalmente su Lazio, Campania, Basilicata e dal pomeriggio sul medio e basso Adriatico; sarà possibile qualche rovescio o locale temporale su basso Lazio, Campania e Puglia. In Sardegna rovesci localmente forti al mattino nel settore orientale dell’Isola, fenomeni poi in attenuazione. Temperature in lieve calo in gran parte del Centronord, in rialzo in Calabria, Sicilia con punte di 22-23 gradi nel nord dell’Isola. Insisterà lo Scirocco al Sud, anche forte su alto Ionio e Puglia.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA



A inizio settimana avremo una temporanea attenuazione dal maltempo che sarà poi seguita da un probabile nuovo peggioramento generalizzato tra la fine di martedì e giovedì. Per quanto riguarda lunedì avremo ancora cielo nuvoloso su molte regioni, con qualche schiarita al Nordest e sulle Alpi centro-orientali; qualche pioggia isolata interesserà soprattutto le regioni meridionali mentre al Centronord e nelle Isole la giornata trascorrerà in generale senza precipitazioni. Temperature stazionarie o in aumento e venti deboli. Martedì osserveremo un aumento della nuvolosità, specialmente al Nord e nelle Isole; qualche pioggia sarà più probabile in serata su Sicilia e Sardegna meridionale. Mercoledì probabile deciso peggioramento del tempo su gran parte dell’Italia. (Maggiori dettagli verranno diramati nei prossimi aggiornamenti.)