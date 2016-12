Meteo: in arrivo tanto sole e caldo afoso in aumento al Centrosud e nelle Isole

Previsioni per venerdìTempo soleggiato in tutta Italia; segnaliamo solo qualche temporaneo annuvolamento mattutino al Nordovest e un po’ di nuvolosità in prossimità dei rilievi che per lo più non sarà associata a rovesci e temporali. Venti deboli e temperature massime diffusamente oltre 30 gradi, con punte fino a 33-34 gradi. Venti a prevalente regime di brezza.