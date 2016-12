Meteo, in arrivo perturbazione: pioggia ma temperature autunnali

In particolare le nevicate, che imbiancheranno tutto il versante sud delle Alpi oltre i 1000-1200 metri risulteranno in generale abbondanti, con accumuli mediamente compresi tra 30 e 100 centimetri. C'è anche il rischio che i fenomeni possano risultare localmente intensi, specie domenica in Liguria, dove è possibile che si formino temporali forti. La prossima settimana- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sarà piuttosto movimentata, con il passaggio di altre due perturbazioni che porteranno piogge un po' in tutta Italia, con nuove nevicate in montagna, comunque non a quote basse.”



PREVISIONI PER SABATO



Sabato nuvolosità in aumento al Nordovest e regioni centrali tirreniche, con deboli piogge a partire dal pomeriggio su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione alla sera anche a Lombardia e Alta Toscana, mentre sulle zone alpine cadrà qualche fiocco di neve oltre i 1000 metri; in generale bello nel resto del Paese. In serata nubi in aumento anche al Nordest e ovest Emilia. Temperature massime in diminuzione al Nord, quasi invariate altrove. Venti di Scirocco in intensificazione sui mari di ponente.



DOMENICA MALTEMPO IN MOLTE REGIONI DEL CENTRONORD. RISCHIO FORTI PIOGGE CON NEVICATE ABBONDANTI SULLE ALPI



Domenica cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, nuvole in addensamento anche su regioni centrali, Sardegna e Sicilia, ultime schiarite al Sud seguite da un aumento della nuvolosità anche sulle zone ioniche e in Campania. Precipitazioni al mattino su gran parte del Nord, poco probabili solo su est Emilia e Romagna, piogge anche in Toscana e alto Lazio. Nel pomeriggio i fenomeni si intensificheranno anche sul Nordest; piogge e rovesci in arrivo sulla Sardegna e qualche pioggia isolata anche su Lazio e Umbria. In serata inizieranno le prime schiarite sulle Alpi occidentali.



Attenzione perché si tratta di una perturbazione piuttosto intensa, che porterà quantitativi di pioggia importanti in particolare su Liguria, alta Toscana e fascia prealpina e alpina, con accumuli dai 30 ai 60 litri al metro quadrato nel giro di 24 ore. Le nevicate saranno abbondanti al di sopra di 1000-1200 metri, a quote alte potremo avere anche 80-100 centimetri di neve, e localmente la neve cadrà a quote inferiori nelle valli alpine più strette e nel cuneese. Venti da moderati a forti meridionali su tutti i mari, moderati da est sulla Val Padana. Temperature in leggero calo nelle aree interessate dal maltempo.



PROSSIMA SETTIMANA : TRENO DI PERTURBAZIONI: PIOGGE INTENSE E VENTI TEMPESTOSI



Lunedì la perturbazione si attenuerà soprattutto al Nord: ci sarà nuvolosità molto irregolare sul territorio, con le piogge che interesseranno questa volta localmente le regioni del Centrosud. Successivamente è atteso un treno di perturbazioni atlantiche: sarà una settimana molto dinamica, con un flusso atlantico vivace e un susseguirsi di perturbazioni che ad intervalli porteranno nuove precipitazioni sull'Italia. La prima nuova perturbazione passerà tra martedì 9 e mercoledì 10, quella successiva già nella notte tra giovedì e venerdì. Le precipitazioni attese saranno abbondanti con gli accumuli più importanti su Liguria, alta Toscana, Lombardia, Triveneto e in parte anche sul basso versante tirrenico.



Le perturbazioni saranno accompagnate da venti molto intensi e mercoledì potranno risultare anche tempestosi, con raffiche fino a 100 km/h, tra Corsica, Sardegna, Sicilia e Sud. Non arriverà il gelo, ma il clima sarà quasi più autunnale che invernale: le nevicate saranno limitate sulle Alpi, con le temperature che resteranno nella norma o leggermente al di sopra.