Meteo, in arrivo l'alta pressione

11:18 - “Il fine settimana ci regalerà un po' di tregua, anche se non mancheranno a tratti le nuvole. Nella seconda parte di domenica, in particolare - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - saremo raggiunti dall'avanguardia di una nuova perturbazione (la numero 7 del mese) che poi all'inizio della nuova settimana porterà piogge soprattutto al Centrosud.

Questa nuova perturbazione abbandonerà la nostra Penisola solo nella giornata di giovedì sotto la spinta dell'alta pressione che, nel frattempo, si farà strada dall'Atlantico verso le nostre regioni occidentali. Così come all'inizio di settimana prossima insisteranno sull'Italia soprattutto nuvole e piogge, allo stesso modo nella seconda parte della settimana protagonisti diverranno il sole e le nebbie, la cui formazione sarà favorita dalla presenza dell'alta pressione che, ben piazzata sull'Europa Centro-Meridionale, occuperà anche buona parte della Penisola.



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)



Oggi avremo un’alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del Paese, prevalenza di schiarite sulle isole e all’estremo Sud. Le precipitazioni in generale saranno molto scarse: al mattino piogge isolate sul nord della Campania, nella seconda parte della giornata precipitazioni deboli e isolate su Appennino settentrionale, settore alpino e prealpino centrale. Sulle Alpi possibile neve sopra i 1600 metri. Venti in generale di debole intensità. Temperature senza notevoli variazioni. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto (IdA = 90) per tutta Italia.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA)



Domenica cielo nuvoloso al Nord. Nuvolosità in aumento sulle regioni centrali (soprattutto nella parte tirrenica) e in Campania. Un po’ di nubi anche sull’est della Sardegna. Più soleggiato su Sicilia, Calabria e centro-sud della Puglia. Al mattino qualche pioggia debole e isolata su nord-ovest Lombardia, Levante ligure e alta Toscana. Nel pomeriggio deboli piogge sparse su Piemonte meridionale, Liguria, nord della Toscana: fenomeni che tenderanno a estendersi all’Emilia. Qualche pioggia isolata, tra pomeriggio e sera, anche sul Lazio. In serata le piogge raggiungeranno anche Romagna, Veneto orientale e Alto Adige. Temperature massime in aumento soprattutto sulle Isole. Venti ovunque deboli.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA



Lunedì al Nordovest schiarite particolarmente ampie su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria di Ponente. Su Triveneto ed Emilia Romagna cielo nuvoloso e tempo instabile con alcune precipitazioni sparse e intermittenti, a carattere nevoso sulle Alpi orientali e in Alto Adige intorno ai 1500 metri: quota in calo in serata fino verso 1200 metri. Al Centro cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse più probabili e diffuse su Lazio, Toscana orientale, Umbria, Marche, Abruzzo e, dal pomeriggio, anche in Molise. Fenomeni localmente intensi e temporaleschi nel basso Lazio. Al Sud peninsulare e in Sardegna nuvolosità variabile, con rovesci o isolati temporali nel nord della Campania: dal pomeriggio locali piogge nel nord della Puglia, a fine giornata peggiora anche nelle restanti zone. In Sicilia tempo buono: peggioramento nella notte a partire da ovest. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in lieve diminuzione su Emilia Romagna e regioni centrali. Clima particolarmente mite al Sud e nelle Isole, autunnale al Nord.



Fino a giovedì l’Italia si troverà ai margini dell’alta pressione: soprattutto le regioni adriatiche e quelle meridionali, comprese le Isole, resteranno esposte a correnti più fresche e umide nord-orientali, che manterranno attive condizioni di instabilità atmosferica e, quindi, con il rischio di precipitazioni. In seguito la tendenza vede un maggior coinvolgimento dell’alta pressione su tutta l’Italia: alta pressione che, da venerdì, garantirebbe giornate con tempo più stabile e clima particolarmente mite. Si tratta, questa, di una tendenza ancora da confermare.