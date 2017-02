Meteo. In arrivo forti piogge al Nord e abbondante neve sulle Alpi

Previsioni meteo per mercoledì. Prevalenza di cielo sereno o solo parzialmente nuvoloso all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori. Più nubi sul resto d’Italia: nel corso del giorno locali piogge o pioviggini intermittenti su Liguria, basso Piemonte, Lombardia, alto Adriatico, alta Toscana, zone interne del versante tirrenico, con locali estensioni sulle coste del basso Lazio. Tra la sera e la notte le precipitazioni cominceranno a divenire p iù diffuse tra il Piemonte e la Lombardia . Temperature massime quasi ovunque in rialzo , grazie al rinforzo dei venti moderati meridionali che soffieranno sulla Penisola. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (Ida tra 80 e 85).

Previsioni meteo per giovedì. Arriverà la parte più attiva della perturbazione che porterà un peggioramento soprattutto al Nord e in Toscana con piogge sparse, localmente moderate al Nordovest. Neve sulle Alpi oltre 1000-1400 metri. Altrove avremo annuvolamenti, alternati però a schiarite sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Assisteremo anche a un ulteriore rinforzo dei venti meridionali. Le temperature saranno quasi stazionarie o in leggero, ulteriore aumento tranne al Nordovest. Temperature minime in generale aumento; massime in lieve calo al Nordovest, stazionarie o in lieve aumento altrove.