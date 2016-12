Meteo, in arrivo caldo estivo e impennata delle temperature

"Ondata di caldo in arrivo: l'alta pressione è in graduale rinforzo ed entro giovedì occuperà non solo il Mediterraneo, ma anche l'Europa centrale e orientale, estendendosi per circa 5000 chilometri dalle Canarie fino all'Ucraina. In Italia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - vivremo una settimana dal clima estivo, caratterizzata da tempo stabile e temperature in crescita con picchi massimi di 32-34 gradi".

Il caldo sarà accentuato dall'afa in graduale aumento, soprattutto nel fine settimana. Le zone con le temperature più elevate saranno la Pianura Padana e le valli interne del centro Italia. Queste condizioni pienamente estive ci accompagneranno con buona probabilità per tutta la prima decade di giugno.



ANTICICLONE DELLE AZZORRE IN RINFORZO: OGGI PREVALE IL BEL TEMPO, SOLO QUALCHE ISOLATO TEMPORALE POMERIDIANO SUI RILIEVI.



Anche oggi, grazie all'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre, prevalenza di tempo bello, con un po' di instabilità che favorirà la formazione di isolati temporali pomeridiani solo sui rilievi della Penisola. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più solo sulle Alpi. Nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi della Penisola, con locali e brevi temporali su Alpi e Appennino centrale. Le zone più a rischio saranno le Alpi occidentali, le Prealpi lombarde, le Alpi orientali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'Abruzzo e le zone interne del Lazio. Bello altrove e in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature in aumento soprattutto al Sud e sulle isole, con massime tra 25 e 30 gradi. Venti deboli, a regime di brezza.



DOMANI SARA' LA PRIMA GIORNATA MOLTO CALDA, CON TEMPERATURE OLTRE I 30 GRADI. INIZIA UNA FASE CON CLIMA TIPICAMENTE ESTIVO



Domani sarà la prima giornata molto calda e stabile, a cui seguiranno dieci giorni con temperature estive al di sopra della media, che oscilleranno in tutta Italia tra 30 e 32 gradi. Al mattino bel tempo ovunque. Nel pomeriggio si formeranno un po' di nuvole e pochi isolati temporali sulle zone alpine; bello altrove. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento. Le zone più calde saranno la Pianura Padana e le valli interne del Centro Italia. Sulle coste si registrerà qualche grado in meno grazie ai venti di brezza.



TRA GIOVEDI' E VENERDI' ANTICICLONE IN PIENA FORMA. TEMPO MOLTO STABILE CON TEMPERATURE IN ULTERIORE AUMENTO: PICCHI FINO A 34 GRADI



L'Anticiclone delle Azzorre tenderà a stabilizzarsi e rinforzarsi sul territorio tra giovedì e venerdì. Le temperature saranno in aumento con 30 gradi diffusi da Nord a Sud e picchi fino a 34 gradi. L'atmosfera sarà molto stabile, perciò non si attendono fenomeni di instabilità come rovesci o temporali sui rilievi, ma avremo al più qualche nube in formazione durante il pomeriggio sulle cime più elevate.



NEL WEEKEND TEMPERATURE STAZIONARIE, MA CALDO AFOSO. AUMENTERA' L'INSTABILITA': POSSIBILE QUALCHE ROVESCIO O TEMPORALE



Durante il weekend l'Anticiclone resterà il protagonista. Le temperature saranno stazionarie, ma il caldo si farà afoso a causa dell'aumento dell'umidità atmosferica, con la temperatura percepita (la sensazione di caldo) di 2-3 gradi superiore rispetto alla temperatura reale. Le zone maggiormente colpite dall'afa saranno la Pianura padana e le valli interne della Toscana e dell'Umbria. Sabato e domenica aumenterà l'instabilità, quindi si prevedono fenomeni pomeridiani nelle zone interne del Sud e sulla Sicilia, localmente anche sulle Alpi.



LE CITTA' PIU' CALDE



Con il rinforzo dell'Anticiclone delle Azzorre le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente già a partire da domani, con il culmine del caldo tra giovedì e venerdì, mentre nel weekend aumenterà la sensazione di afa.



Domani: 32 gradi a Sassari, Taranto, Crotone; 31 gradi a Bolzano, Firenze, Verona; 30 gradi a Brescia, Milano, Bologna, Piacenza, Trento, Treviso, Perugia, Rieti, Roma, Catania.



Giovedì: 33 gradi a Firenze, Verona, Sassari, Crotone; 32 gradi a Milano, Bologna, Udine, Rieti, Taranto, Treviso, Perugia; 31 gradi a Roma, Bergamo, Bolzano, Piacenza, Grosseto, Catania, Viterbo; 30 gradi a Novara, Trieste, Venezia, L'Aquila.