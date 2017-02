Molte nuvole alcon piogge inizialmente deboli e isolate su regioni Centrali tirreniche, Levante ligure, Emilia Romagna e Sardegna. Qualche nevicata oltre 1100 metri sulle Alpi di confine; isolate pioviggini sulla Valpadana centrale. Ampie schiarite al Sud.Dalla sera nuvole più dense anche al Sud con locali piogge tra Campania, Calabria e Puglia, mentre migliora su Alpi e Nordovest. Massime in sensibile aumento al Sud per i venti di Scirocco. I venti meridionali saranno anche moderati fino localmente forti in Salento e sulla Sicilia occidentale.

Previsioni meteo per sabato. Ampi rasserenamenti al Nord e in Toscana. Al mattino nuvole sulle altre regioni con piogge e rovesci sparsi sul resto del Centrosud peninsulare; quota neve dai 1000 ai 1500 metri sull’Appennino centrale. Dal pomeriggio tendenza a un graduale miglioramento al Centro mentre le piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, si concentreranno maggiormente al Sud e in Sicilia. Temperature in sensibile calo a causa dei freddi venti settentrionali che sostituiranno il caldo Scirocco a partire dal Centronord. I venti soffieranno fino a forti sul ligure, nei canali delle isole e tra alto ionio e Salento.