Meteo: il weekend si chiude con la pioggia, ma da lunedì pausa dal maltempo

17:33 - Un vortice di bassa pressione ha portato altre piogge al Nordest e al Centrosud, localmente intense e temporalesche nelle regioni meridionali. Lunedì temporaneo miglioramento del tempo, con parziali schiarite sulla Penisola. Niente piogge quasi ovunque e temperature minime in lieve rialzo.

Le previsioni per domenica 22 febbraio - Al mattino cielo molto nuvoloso e coperto con rovesci e temporali su Sicilia, regioni meridionali e piogge quasi ovunque al Centronord. Quota neve fino a 400-500 metri su Appennino ligure, fino a 400-800 metri su Alpi e Prealpi orientali e Appennino emiliano. Nel pomeriggio continuerà a piovere su Emilia Romagna, Venezie e al Centrosud, eccetto sull'alta Toscana, con il rischio di forti rovesci e temporali al Sud; qualche pioggia anche in Sardegna, mentre migliorerà al Nordovest e sulla Toscana e poi verso sera anche su gran parte del Triveneto, Umbria e Lazio.



Temperature in calo in Emilia Romagna, Marche, in leggero rialzo altrove. Venti da forti a burrascosi su alto Adriatico e Liguria da nord-nordest e sullo Ionio, in Puglia, medio-basso Adriatico di Scirocco. Mari da mossi ad agitati, anche molto agitati sull'alto Ionio e canale d’Otranto.



Le previsioni per lunedì 23 febbraio - Lunedì al mattino parziali schiarite in gran parte del Nord e sull'alta Toscana, eccetto intorno l'alto Adriatico; qualche nebbia possibile sulla pianura lombarda. Maggiore nuvolosità altrove con qualche pioggia isolata su Marche, Abruzzo, Campania, Salento, Calabria meridionale e Sicilia. Nel pomeriggio maggiore nuvolosità variabile anche al Nord; ancora locali piogge su basso Lazio, Molise, Puglia meridionale, Calabria, Sicilia.



Qualche fenomeno anche in Valle d'Aosta con neve oltre i 1100-1300 metri; si tratterà di deboli nevicate che poi tra sera e notte coinvolgeranno anche le Alpi orientali. Sempre nella notte qualche pioggia su Venezie, Levante ligure, Toscana e ovest della Sardegna. Temperature minime in lieve rialzo sulla Sardegna, in lieve calo sulle altre regioni; massime in rialzo al Centro e al Nord. Moderato Maestrale su mare e canale di Sardegna e sulla Sicilia occidentale; venti generalmente deboli altrove, localmente moderati di Scirocco sul canale d’Otranto.



La tendenza per la prossima settimana - Martedì nella mattinata ultime schiarite nelle regioni del medio e basso Adriatico e nei settori ionici, per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso ad eccezione dell’estremo Nordovest. Al mattino precipitazioni sparse su centro-est Lombardia, Liguria di levante, regioni di Nordest, tirreniche e Sardegna. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno al resto del Centrosud e alla Sicilia. I fenomeni saranno un po' più intensi nella seconda parte della giornata su Emilia Romagna, regioni centrali e del basso Tirreno. In serata cessazione delle precipitazioni nel Triveneto ed Emilia occidentale.



Limite delle nevicate su Alpi e Prealpi orientali e Appennino settentrionale oltre 700-1000 metri, sull'Appennino centrale a quote più alte (1200-1400 metri). Nella notte il limite delle nevicate sarà in brusco calo sull'Appennino emiliano, romagnolo e marchigiano fino a 400-500 metri; su quello abruzzese e molisano fin verso 700-900 metri. Venti moderati o forti al Sud e nelle Isole, anche molto forti di Maestrale in Sardegna.



Temperature in diminuzione su Alpi, Nordest, regioni tirreniche e Sardegna, in lieve aumento sulle coste adriatiche, ioniche e Sicilia. Mercoledì le precipitazioni insisteranno sulle regioni del medio Adriatico, su bassa Toscana, Lazio, basso Tirreno e Isole; nevicherà abbondantemente su Romagna, Marche e nord dell'Abruzzo fino a quote collinari (300-600 metri). Prevalenza di bel tempo invece al Nord. Ci sarà di nuovo un rinforzo dei venti, soprattutto al Centrosud. Giovedì e venerdì tempo soleggiato al Nord e sulla Toscana, ancora molto instabile sulle altre regioni.