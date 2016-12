Meteo, il vortice ciclonico non molla la presa

Previsioni per domenicaAl Nord giornata abbastanza soleggiata con le schiarite che prevarranno sugli annuvolamenti, anche se le nubi rispetto ai giorni scorsi saranno più numerose. Nel pomeriggio nubi in aumento in montagna con rovesci e temporali sulle Alpi. Temperature stazionarie o in lieve calo ma con valori che restano pienamente estivi intorno ai 30 gradi. Venti per lo più deboli, salvo ancora locali rinforzi da nord in Liguria. Mari poco mossi. Al Centro giornata con molte nubi in tutte le regioni, più insistente e compatta lungo le regioni adriatiche. Il tempo resta instabile con lo sviluppo di numerosi rovesci o temporali a carattere intermittente localmente anche di forte intensità; l’alta Toscana sembrerebbe la zona meno a rischio pioggia. Temperature massime in leggero calo ma ancora oltre la norma sul versante tirrenico. Venti in prevalenza deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. Mari poco mossi. In tutte le regioni del Sud giornata caratterizzata da molte nuvole. Il tempo sarà ancora molto instabile e a tratti perturbato con frequenti rovesci o temporali localmente anche di forte intensità. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti in generale deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. Mari in prevalenza poco mossi. In Sicilia al mattino un po’ di nubi sul versante tirrenico con qualche rovescio o temporale lungo le coste nord-orientali, sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Isola. Nel pomeriggio aumento delle nubi e dell’instabilità con lo sviluppo di locali rovesci o temporali nelle zone interne e sul versante orientale. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti moderati di Maestrale nel canale di Sicilia, più deboli altrove. Mare mosso nel Canale. In Sardegna al mattino soleggiato in tutta l’isola con un cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità nell’interno accompagnata da locali rovesci o temporali che tenderanno ad interessare anche il settore di sudest e in particolare anche il cagliaritano. Temperature sempre estive. Venti deboli settentrionali. Mari in prevalenza poco mossi.