Meteo: il tempo migliora al Nord, piogge e rovesci al Centro e al Sud

11:13 - La perturbazione numero 1 di ottobre continua a scivolare verso le regioni meridionali, insistendo ancora su parte di quelle centrali, in particolare sul medio Adriatico e nel Lazio. Verso nord le schiarite saranno ampie, ma accompagnate da nebbie e strati nuvolosi bassi in pianura durante le ore più fredde.

Questa perturbazione darà origine a maltempo anche nei prossimi due giorni su parte del Sud, mentre la situazione resterà abbastanza buona altrove. Il weekend si chiuderà all’insegna del tempo stabile al Centronord e in Sardegna, mentre all'estremo Sud continuerà l'instabilità.



Piogge e rovesci al Centro - Locali piogge e rovesci al Centro, tranne in Toscana, con temporali nel basso Lazio, ma in graduale estensione anche alla Campania e al nord della Puglia. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche al resto del Sud e alla Sicilia, mentre tenderanno ad attenuarsi al Centro, specie verso sera. Al Nord, in Toscana e Sardegna la situazione sarà più stabile ma con nebbie e strati di nubi basse nelle zone di pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.



Le temperature massime sono in risalita al Nordest e in Toscana, in calo sul resto del Centrosud tranne che sullo Ionio. Previsti 18 gradi a Campobasso, 19 gradi a L’Aquila e Pescara, 20 gradi ad Ancona e Rieti, 21 gradi a Perugia, 22 a Cuneo, Torino, Piacenza, Rimini, Venezia, Potenza, 23 a Bergamo, Milano, Bologna, Trieste, Verona, Pisa, Roma, Viterbo, Bari, Catanzaro, Napoli, 24 a Brescia, Novara, Treviso, Udine, Brindisi, Crotone, Lecce, Palermo, Trapani, Olbia, 25 ad Aosta, Imperia, Bolzano, Trento, Firenze, Grosseto, Lamezia, Taranto, Messina, Alghero, Sassari, 26 a Genova, Reggio Calabria, Cagliari e 28 a Catania.



Venerdì brutto tempo sul versante ionico - Venerdì si attendono schiarite anche ampie al Nord. Da segnalare però anche la formazione di qualche nebbia mattutina in pianura. Il tempo migliora anche al Centro con qualche annuvolamento residuo solo tra Abruzzo, Molise e basso Lazio. La perturbazione numero 1 del mese rimarrà nei pressi del Sud Italia fino alla giornata di domenica, portando condizioni di instabilità. Nel dettaglio venerdì in mattinata avremo rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria ionica. In Sicilia locali rovesci pomeridiani sull’est dell’Isola. In Sardegna sarà possibile qualche pioggia isolata nel sud-est. Temperature in calo al Sud e Sicilia, in rialzo sul medio Adriatico. Venti deboli nordorientali.



Nel weekend Italia divisa in due - L’evoluzione per i giorni successivi vede un’Italia sostanzialmente divisa in due: al Centronord tempo stabile soprattutto sabato e in particolare nelle zone di pianura. Sui rilievi del Nord e sul Piemonte occidentale cielo più nuvoloso, con la possibilità di qualche episodio instabile. Al Sud le condizioni saranno decisamente più instabili a causa del lento spostamento verso est della perturbazione. Le regioni a rischio di rovesci e temporali saranno soprattutto la Sicilia, la Puglia, la Calabria e la Basilicata. Nella seconda parte della giornata di domenica si potrebbe avvicinare una perturbazione al Nord, portando un aumento delle nubi e qualche pioggia su Piemonte e nordovest della Lombardia.