Meteo, il tempo migliora al Nord ma ancora pioggia al Sud

21:09 - In questo fine settimana l’indebolimento e il graduale allontanamento del vortice depressionario presente ora sull’Italia favorirà un parziale miglioramento del tempo. Al Nord gli ultimi fenomeni anche a quote basse, affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, si esauriranno in mattinata ed entro notte si apriranno ampie schiarite; al Centrosud il tempo migliorerà solo in parte perché il tempo resterà instabile, specie nelle regioni meridionali.

Poi nella seconda parte di domenica un nucleo di aria gelida proveniente da latitudini artiche, dai Balcani, si riverserà verso l’Adriatico e il Sud: le temperature subiranno un brusco e sensibile calo al Centrosud accentuato da forti venti di Tramontana; oltre al freddo e al vento arriverà anche la neve a quote molto basse, addirittura si spingerà fino anche in pianura e lungo le coste di Abruzzo, Molise e Puglia.



PREVISIONI OGGI



Oggi migliora al Nord con le ultime nevicate nel pomeriggio a ridosso dell’Appennino Emiliano e Romagnolo; progressive schiarite, diffuse entro notte con rischio di qualche nebbia in pianura. Nubi irregolari ma più insistenti al Centrosud con precipitazioni sparse su medio Adriatico, basso Tirreno e Sardegna; possibili rovesci e neve fino a quote collinari di 300-600 metri su Marche e Abruzzo, di 700-900 metri su Appennino meridionale e monti delle Isole.



Temperature massime in rialzo al Nord, in calo su medio Adriatico e al Sud. Previsti 3 gradi per Cuneo, Piacenza, 4 gradi per Bologna, 5 gradi per Aosta, Bergamo, Brescia, Novara, Campobasso, L’Aquila, 6 gradi per Milano, Torino, Rimini, Verona, 7 gradi per Trieste, Venezia, Ancona, 8 gradi per Treviso, Udine, Firenze, Perugia, Viterbo, Potenza, Sassari, 9 gradi per Pisa, Rieti, 10 gradi per Genova, Trento, Grosseto, Pescara, Olbia, 11 gradi per Imperia, Bolzano, Roma, Napoli, Alghero, Cagliari, 12 gradi per Catanzaro, 13 gradi per Bari, Crotone, Lecce, Taranto, Palermo, 14 gradi per Brindisi, Lamezia, Reggio Calabria, Catania e Messina.



Venti ancora sostenuti ma meno intensi rispetto a questi due ultimi giorni, su alto Adriatico, Liguria e su gran parte del Centrosud.



ATTENZIONE: PERICOLO VALANGHE ELEVATO. RISCHIO FORTE SUI SETTORI OCCIDENTALI



Il manto nevoso si sta consolidando lentamente ed è possibile il distacco di valanghe anche con un debole sovraccarico. In base ai dati forniti dagli esperti coordinati dall’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) oggi abbiamo un rischio di grado 4 (forte) sulle Alpi occidentali; grado 4 anche sul Gruppo Ortles e Cevedale. Sul resto dell'arco alpino, prevalenza di grado 3 (marcato).



Per quanto riguarda l'Appennino, avremo grado 4 (forte) su quello emiliano-romagnolo e su quello abruzzese (fonte Meteomont).



PREVISIONI DOMANI. FORTI GELATE AL CENTRONORD



Domenica tempo soleggiato su gran parte del Nord e del medio Tirreno, salvo possibili nebbie mattutine e addensamenti nel pomeriggio con qualche fiocco di neve sulle zone di confine dell’Alto Adige. Nubi irregolari e variabili altrove con locali precipitazioni al mattino su Puglia adriatica e basso Tirreno con neve fino a 700-900 metri sui monti della Calabria e della Sicilia. Nel pomeriggio lento ritorno di qualche fenomeno sul medio Adriatico, prima avvisaglia dell’afflusso di aria gelida dai Balcani che entro notte porterà precipitazioni sparse sul medio e basso Adriatico e quota neve in progressivo calo, fino alle coste su Abruzzo, Molise e Puglia. Minime in calo con gelate anche forti al Centronord (previsti ad esempio -7 gradi per Cuneo, -6 gradi per Brescia, Piacenza, -5 gradi per Torino, Novara, -4 gradi per Bergamo, Milano, Bologna, Trento, Verona, -3 gradi per Bolzano, -2 gradi per Aosta, Udine, Firenze, L’Aquila, -1 grado per Venezia, Grosseto, Rieti e Viterbo) e massime in rialzo al Centro e al Nordovest per effetto di venti di Foehn. In giornata venti moderati su Alpi, Nordovest e Maestrale al Sud e in Sicilia; poi nella notte forte Tramontana su Adriatico e Centrosud.



TENDENZA SETTIMANA



Lunedì il nucleo di aria gelida giunto già domenica notte al Centrosud, si sposterà nel corso della giornata verso la Grecia; specialmente in mattinata si potranno ancora osservare spruzzate di neve anche fino a livello del mare nel settore compreso tra Molise, Puglia e Basilicata; qualche pioggia con neve a quote molto basse anche su bassa Calabria, nord-est della Sicilia e nord-est della Calabria. Nel pomeriggio i fenomeni si attenueranno e anche il limite nelle neve si alzerà gradualmente. Bel tempo altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in forte calo al Centrosud e in Sicilia, venti forti settentrionali su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia.



Nelle giornate successive il freddo al Sud si attenuerà e sul resto del Paese prevarranno condizioni di alta pressione.