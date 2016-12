5 ottobre 2014 Meteo: il Sud spazzato da temporali, al Centronord tempo stabile e soleggiato Maltempo causato da un vortice ciclonico in formazione nel Canale di Sicilia che attraverserà rapidamente le estreme regioni meridionali ed entro lunedì mattina avrà raggiunto la Puglia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:04 - Il vortice ciclonico in formazione nel Canale di Sicilia attraverserà rapidamente le estreme regioni meridionali ed entro lunedì mattina avrà raggiunto la Puglia. Questo ciclone sarà accompagnato da temporali anche forti e da venti burrascosi sul Salento e nel Canale d'Otranto con raffiche prossime ai 100 km/h. Al Centronord la giornata di domenica sarà più stabile e soleggiata, anche se non mancheranno un po' di nuvole al Nordovest.

All'inizio della settimana il tempo migliorerà al Sud mentre al Nord le giornate saranno più nuvolose ma con poche piogge. Successivamente, in settimana si rafforzerà l'alta pressione che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e anche caldo per la stagione al Centrosud.



Le previsioni per domenica 5 ottobre - Maltempo in Molise e al Sud, con rovesci e temporali, meno probabili sulle coste della Campania. Temporali di forte intensità con forti raffiche e rischio di locali nubifragi: dapprima in Sicilia, in graduale trasferimento alla Calabria e, tra la notte di domenica e lunedì mattina, anche su alto Ionio e Puglia centro-meridionale. Nubi anche al Nordovest, con qualche debole pioggia su Alpi e Ponente Ligure, in serata anche nella pianura piemontese. Più sole al Nordest, in Emilia Romagna, in Sardegna e al Centro, tranne in Abruzzo dove insisteranno le nuvole.



Le previsioni per lunedì 6 ottobre - Lunedì schiarite significative favoriranno le Venezie, il medio Tirreno, nel pomeriggio anche la Val Padana centrale. Altrove nubi irregolari più o meno compatte. Al mattino ancora piogge in molte zone del Sud peninsulare e su Abruzzo e Molise con rovesci o temporali anche forti tra l'est della Basilicata e la Puglia; progressivo miglioramento poi nel corso della giornata. Al mattino qualche pioggia isolata anche sul Piemonte, Liguria centrale e Lombardia nord-occidentale. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti anche forti su basso Adriatico, Puglia e alto Ionio.



La tendenza per la prossima settimana - A partire da martedì si rigonfierà un cuneo anticiclonico nordafricano che dovrebbe garantire giornate con tempo più stabile e nubi che tenderanno a scomparire al Centrosud: clima caldo per il periodo, con temperature in aumento soprattutto al Centrosud, grazie anche a sostenuti venti di Scirocco, che si avvertiranno soprattutto su Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centrale. Una maggiore nuvolosità potrà interessare il Nord, soprattutto il Nordovest, e la Toscana, ma con scarsi fenomeni: avremo, al più, poche pioviggini su Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia.