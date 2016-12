Meteo, il peggioramento arriva al Sud

Previsioni per mercoledìAl Nord inizio di giornata con parziali schiarite in Lombardia e lungo le coste orientali, in prevalenza nuvoloso altrove, con piogge e rovesci su Piemonte e Liguria, qualche pioggia su Friuli e Alto Adige; nel pomeriggio piogge e temporali soprattutto su Alpi, Prealpi, Liguria e Nordest, più occasionali ma possibili anche nella pianura lombarda, meno probabili lungo le coste venete, dove pioverà in serata. Ventoso sul Mar Ligure che risulta mosso, venti deboli altrove. Al Centro mattinata con piogge su alta Toscana, Lazio meridionale e rilievi molisani; da metà giornata sviluppo di temporali sparsi su Toscana, gran parte delle zone interne e, più isolati, lungo le coste adriatiche; venti moderati sul Tirreno, attenzione alle possibili raffiche nei temporali. Al Sud cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse, in graduale miglioramento nel pomeriggio ad iniziare dal settore occidentale, con piogge in progressivo esaurimento in tutta l’isola; venti deboli. In Sardegna nuvolosità in moderato aumento nel nord dell’isola, ma con rischio molto basso di piogge, più soleggiato nel settore meridionale. Venti deboli, ma con rinforzi da ovest nelle Bocche di Bonifacio, dove il mare risulta molto mosso. Temperature in calo al Centrosud e Isole. La previsione ha un Indice di Affidabilità medio da Nord a Sud, a causa dell’estrema instabilità atmosferica che non permette la precisa localizzazione dei fenomeni di pioggia (IdA=75).