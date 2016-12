Meteo, il maltempo sta per finire Primi segnali di primavera al Nord

12:29 - La profonda depressione responsabile della tempesta di vento degli ultimi giorni piano piano si è allontanata posizionandosi sullo Ionio ma nel corso del fine settimana riuscirà comunque a influenzare ancora il tempo nelle regioni meridionali, sebbene con fenomeni meno intensi rispetto a quanto accaduto di recente. Quindi tra oggi e domani - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ci attendono ancora un po' di piogge.

In particolare "su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con nevicate sui rilievi, anche a bassa quota sull'Appennino Abruzzese e Molisano; al Centrosud le giornate saranno anche piuttosto fredde, caratterizzate da temperature al di sotto delle medie e ventose, ma con venti comunque decisamente meno intensi rispetto a ieri e giovedì. Al Nord invece il fine settimana grazie alla protezione dell’alta pressione vedrà un tempo per lo più soleggiato e con temperature diurne gradevoli.



PREVISIONI OGGI

Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, bello invece nel resto d’Italia. Nel corso della giornata avremo ancora precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e nord-est della Sicilia; nevicate fino a quote collinari (400-500 metri) sull'Appennino Abruzzese e Molisano, oltre 600-900 metri sui rilievi del Sud e della Sicilia.



Temperature massime senza grandi variazioni, ancora al di sotto della norma in molte zone del Centrosud. Previsti ad esempio 1 grado per Campobasso, 6 gradi per Potenza, 7 gradi per L’Aquila, 9 gradi per Rimini, Perugia, Rieti, Viterbo, 10 gradi per Cuneo, Piacenza, Ancona, Pescara, 11 gradi per Bergamo, Novara, Bari, Catanzaro, Crotone, Taranto, 12 gradi per Brescia, Milano, Venezia, Grosseto, Roma, Brindisi, Napoli, Trapani, Cagliari, Sassari, 13 gradi per Aosta, Bologna, Treviso, Trieste, Verona, Pisa, Lecce, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Alghero, Olbia, 14 gradi per Genova, Udine, Firenze, Lamezia, 15 gradi per Imperia, 16 gradi per Trento e Bolzano.



Ventoso su gran parte del Centrosud per freddi venti nord-orientali, comunque meno intensi rispetto agli ultimi giorni, con raffiche difficilmente oltre i 60-70 km/h.



PREVISIONI DOMANI

Domenica in prevalenza bello al Centronord a parte qualche annuvolamento sulle regioni del medio Adriatico. Nuvole al Sud e nelle Isole ma alternate a schiarite sulle coste della Puglia, della Campania e in Sardegna. Avremo ancora qualche pioggia o rovescio in Calabria (soprattutto sul settore ionico) e Sicilia; ancora qualche nevicata sui rilievi calabro-lucani fino 900 metri; in Sicilia neve sopra 1200 metri. Temperature in leggero rialzo. Venti in decisa attenuazione al più con qualche rinforzo su alto Adriatico, regioni peninsulari e Isole.



TENDENZA INIZIO PROSSIMA SETTIMANA. ANCORA INSTABILE ALL'ESTREMO SUD, PRIMI SEGNALI DI PRIMAVERA AL NORD

Anche nella prima parte della prossima settimana permarranno ancora condizioni di instabilità all'estremo Sud con alcune precipitazioni concentrate principalmente su Calabria e Sicilia. Il Centronord e la Sardegna invece beneficeranno di una rimonta anticiclonica che favorirà condizioni di tempo stabile e di un clima progressivamente più mite, particolarmente al Nord dove tra martedì e mercoledì si potrebbero già superare i 15 gradi.