7 settembre 2016 10:30 Meteo: il maltempo si sposta al Centrosud Tempo instabile, rischio temporali e temperature sotto le medie

Il vortice di bassa pressione presente a ridosso della nostra Penisola si sta stabilizzando col proprio centro in corrispondenza delle regioni meridionali ma con un raggio d'azione che resterà esteso anche a buona parte del Centro, specie le regioni Adriatiche, fino almeno alla giornata di sabato quando incomincerà ad attenuarsi e a spostarsi verso la Grecia. Al Nord, inizialmente soprattutto al Nordovest, la situazione resterà molto più stabile con temperature in generale oltre la norma, grazie alla presenza della parte marginale di una struttura di alta pressione che nel frattempo si è consolidata sull'Europa centrale e occidentale.

SituazioneQuesto anticiclone, di matrice sub-tropicale, accompagnato quindi da aria molto calda, a partire dal fine settimana tenderà ad estendere la propria influenza anche al resto del Paese dove torneranno condizioni dal sapore pienamente estivo: in particolare vedremo i termometri oltrepassare i 30 gradi già da venerdì al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- sul resto del Paese le temperature saranno più contenute, ma comunque in costante risalita a partire dal giovedì.

Previsioni per mercoledìMercoledì al Nord residua nuvolosità su alto Adriatico ed Emilia Romagna con scarso rischio di pioggia, piogge residue possibili sull'Appennino romagnolo. Nel resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso. Su ovest Sardegna e medio Tirreno con temporanee schiarite. Nel resto dell'Italia cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con tempo instabile e rischio di rovesci o temporali sparsi al Sud e in Sicilia. Fenomeni meno diffusi e intensi insistono tra basse Marche e Abruzzo e interessano temporaneamente anche il basso Lazio. Tra sera e notte l'instabilità al Sud tende a concentrarsi tra il nord della Sicilia, la Calabria e il settore ionico. Giornata ancora piuttosto ventosa con venti ancora tesi di Bora su medio e alto Adriatico e moderati anche su Ligure, alto Tirreno, Sardegna, basso Adriatico e canale di Sicilia. Massime in lieve rialzo al Nordest, in ulteriore calo intorno al Tirreno e su gran parte del Sud peninsulare con valori sotto le medie su medio e basso Adriatico. Dettaglio zone terremotate: l’instabilità interesserà in maniera marginale anche i comuni colpiti dal sisma, dove non si escludono delle piogge intermittenti nell’arco della giornata, ma non particolarmente intense. I venti settentrionali resteranno ancora a tratti intensi e le temperature inferiori alla media con massime difficilmente oltre i 18-20 gradi.