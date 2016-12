Meteo, il maltempo si sposta a sud Lento miglioramento entro giovedì

10:44 - Il maltempo si sposta sempre più a sud, concentrandosi quasi esclusivamente sulle isole maggiori e in Calabria, con situazioni potenzialmente critiche a causa delle forti piogge e dei venti impetuosi. Entro giovedì, però, il tempo migliorerà progressivamente; una nuova perturbazione potrebbe però raggiungere l'Italia nel corso del fine settimana a iniziare dal Nordovest.

Le previsioni per martedì - Il maltempo si concentrerà soprattutto fra Calabria e Sicilia e nella Sardegna orientale con forti piogge e temporali che potranno determinare situazioni critiche. Nel resto del Paese la situazione tenderà a migliorare, con schiarite progressive e con le ultime precipitazioni mattutine su Piemonte occidentale, lungo l'Appennino fra Emilia Romagna e Marche e in Basilicata; sulle Alpi piemontesi quota neve intorno a 500-700 metri, oltre 1000 metri sui rilievi calabresi e siciliani. Temperature massime in rialzo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna occidentale: valori oltre la media in gran parte del Centronord. Ventoso quasi ovunque per venti orientali con raffiche fino a 70 km/h su basso Ionio, Tirreno e Isole; rischio mareggiate sui settori ionici di Calabria e Sicilia e nella Sardegna tirrenica.



Le previsioni per mercoledì - Ulteriore miglioramento su gran parte del Paese. Il tempo migliorerà anche in Sardegna con poche gocce di pioggia al mattino sulle zone orientali dell'isola; migliora in giornata anche in Calabria (piogge al mattino su zone interne con neve sopra i 900 metri). Il maltempo, con possibili nubifragi e temporali intensi, si concentrerà sulla Sicilia (zona centro-meridionale e orientale). Fenomeni più intermittenti sulla zona nord-occidentale. In serata questa fase molto perturbata si attenuerà gradualmente. Attenzione perché nelle prossime 36-48 ore si potrebbero accumulare anche oltre 100 mm di pioggia in Sicilia, soprattutto sulla zona orientale. Venti ancora forti, con raffiche intense sulla Sicilia ionica, venti da est nordest al Nord e temperature in calo sia nelle minime che delle massime.



Le previsioni per giovedì e venerdì - Grazie alla rimonta dell'alta pressione avremo tempo per lo più stabile e in gran parte soleggiato; i venti orientali tenderanno ad attenuarsi, favorendo così un rialzo delle temperature al Centrosud. Ad oggi i modelli matematici di previsione del Centro Epson Meteo indicano per il fine settimana un indebolimento dell'alta pressione ed una possibile nuova fase di maltempo, ma non in tutte le regioni. Sabato il peggioramento sarà abbastanza rapido e interesserà dapprima il Nordovest con nevicate a quote collinari. Un aumento delle nubi interesserà il versante tirrenico, mentre più riparato sarà quello adriatico. Al momento la traiettoria della perturbazione rimane piuttosto incerta.