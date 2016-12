Meteo: il maltempo concede una breve tregua, nel weekend tornano le piogge

07:42 - Fra giovedì e venerdì il maltempo ci darà una parziale tregua dopo aver portato in mattinata qualche rovescio sparso al Nordest e parte del Sud. Venerdì, in particolare, l'alta pressione garantirà una giornata discreta, tra sole e nuvole e in generale senza piogge. Sabato assisteremo al ritorno di condizioni critiche al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Domenica la perturbazione abbandonerà l'Italia e avremo un'attenuazione del maltempo.

Le previsioni per giovedì - Timide schiarite al Nordovest e in Sardegna, ancora molte nuvole altrove: piogge intermittenti, residui e locali rovesci su Veneto ed Emilia, basso Tirreno, Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio ancora qualche acquazzone fra Campania, Calabria e Messinese; residui piovaschi su Emilia Romagna, Molise e Gargano. In serata ulteriore miglioramento, salvo le ultime piogge sui versanti tirrenici di Calabria e nel Messinese.



Temperature massime in leggero aumento al Nordovest, in lieve calo nel medio Adriatico e al Sud, comunque ancora in generale al di sopra della norma. Previsti 22 gradi per Catania, 20 gradi per Sassari, Olbia, Cagliari, Alghero, Trapani, Palermo, Taranto, 19 gradi per Messina, Reggio Calabria, Lecce, Brindisi, Bari, 18 gradi per Napoli, Lamezia, Crotone, Grosseto, Firenze, Ancona, Trieste, Rimini, Imperia, Genova, Cuneo, 17 gradi per Catanzaro, Viterbo, Roma, Pisa, Pescara, Verona, Venezia, Udine, Torino, Novara, Milano, Brescia, Bergamo, 16 gradi per Perugia, Treviso, Piacenza, 15 gradi per Rieti, Bolzano, Bologna, 14 gradi per Potenza, Trento, Aosta, 12 gradi per L'Aquila e Campobasso. Ventoso al Sud e Isole per venti dai quadranti occidentali.



Le previsioni per venerdì - Venerdì avremo tempo finalmente asciutto da Nord a Sud per gran parte della giornata anche se con cieli non del tutto sgombri per la presenza di nubi sparse e variabili, più frequenti sul settore adriatico e in Sardegna e di alcune nebbie o strati di nubi basse in Pianura Padana e nelle valli del Centro. Dal pomeriggio nuovo graduale aumento delle nuvole al Nordovest con le prime piogge in serata tra la Liguria di Ponente e il Piemonte in estensione nella notte al resto del Nordovest con rovesci possibili nell'Imperiese. Temperature in calo nelle minime, in lieve aumento nelle massime intorno al Tirreno. Venti in temporanea attenuazione e in prevalenza deboli; alla fine del giorno venti di Scirocco di nuovo in intensificazione sul Ligure e in Sardegna.



La tendenza per il fine settimana - Sabato avremo un nuovo e intenso peggioramento soprattutto al Nordovest e sull'alta Toscana ma con coinvolgimento nell'arco della giornata anche del Nordest, del settore tirrenico fino al nord della Campania e della Sardegna. La perturbazione sarà molto intensa ma anche abbastanza rapida e quindi non molto insistente. A fine giornata infatti le piogge si concentreranno al Nordest e nelle zone interne del Centro, e nel contempo si estenderanno a gran parte del Sud peninsulare. Si faranno sentire venti moderati di Scirocco, localmente anche forti sui mari di Ponente e le temperature massime saranno in lieve diminuzione al Nordovest, in Toscana e Sardegna. Sono attesi però accumuli di pioggia molto consistenti tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana.



Il tempo resterà variabile anche domenica con fenomeni che potranno interessare ancora il Nordest. Anche la Liguria orientale e il settore tirrenico saranno interessati da umidi venti di Libeccio, con prevalenza di nuvole e alcune piogge o rovesci su Levante Ligure, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche rovescio sarà possibile anche nell'ovest della Sardegna. Tra sabato e domenica la quota neve nelle Alpi sarà tra i 1500 e i 2000 metri. Anche domenica le temperature rimarranno miti per il periodo.



Il tempo non si stabilizzerà nemmeno la prossima settimana. La tendenza da lunedì rimane ancora incerta: una nuova perturbazione atlantica investirà con buona probabilità il Centronord. Rimane ancora da confermare la sua esatta traiettoria.