Meteo, il maltempo concede tregua ma da sabato tornano le piogge

10:44 - Fino a venerdì l'alta pressione proteggerà l'Italia dall'arrivo di nuove perturbazioni, garantendo tempo nel complesso buono, con poche piogge confinate all'estremo Sud e concentrate più che altro nella giornata di mercoledì. Sabato però, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo il tempo peggiora per l'avvicinarsi dalla Spagna di un vortice di bassa pressione che a fine giornata verrà anche rinvigorito da un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Europa.

Sabato, nella seconda parte del giorno, nuove piogge su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Isole, mentre domenica pioverà da nord a sud su gran parte dell'Italia, con piogge anche intense specie al Nordovest, Puglia e Sardegna. Assieme alle piogge nel fine settimana tornerà anche la neve sulle Alpi, ma in generale solo a quote medio-alte, mentre su quasi tutti i nostri mari soffierà intenso lo Scirocco.



Le previsioni per mercoledì - Dopo un inizio di settimana segnato dal maltempo, con forti temporali in Sicilia, deciso miglioramento grazie a una parziale e temporanea rimonta dell'alta pressione. Al Nord e regioni centrali tirreniche cielo sereno o poco nuvoloso. Su medio Adriatico, Sud e Isole nuvolosità variabile alternata comunque a delle schiarite. Nuvolosità più densa all'estremo Sud e in particolare sulla Calabria e nelle zone interne della Puglia meridionale, settori in cui sarà possibile qualche locale e debole precipitazione. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità lungo la fascia prealpina del Nordest, della Lombardia e sulle alte pianure adiacenti. Temperature in generale aumento, più sensibile nelle regioni occidentali, con un clima mite al Nordovest e Toscana dove avremo anche picchi massimi di 17-18°C. Venti in attenuazione, ma a tratti ancora abbastanza intensi orientali intorno alle Isole maggiori.



Le previsioni per giovedì - Complessivamente una giornata abbastanza soleggiata, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore nuvolosità interesserà però le pianure e le fasce pedemontane del Nordovest e le Prealpi di Nordest. Nuvolosità irregolare anche al Sud, in particolare su Campania, Basilicata, Calabria e nordest della Sicilia. Nel pomeriggio rischio di qualche pioggia isolata sull'Appennino meridionale. Temperature massime in lieve calo al Nordovest. Rinforzo dello Scirocco su Mare e Canale di Sardegna.



Le previsioni per venerdì - Tempo stabile con qualche annuvolamento al Nord, in particolare su Piemonte e fasce pedemontane della Lombardia. Annuvolamenti variabili e irregolari sulle Isole maggiori, concentrati nelle zone orientali. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo nel Canale di Sicilia, anche forti nel Canale di Sardegna. Possibili deboli piogge solo nel cagliaritano in serata. Temperature stazionarie e in generale comprese nelle medie stagionali.



Le previsioni per il weekend - Sabato avvertiremo un graduale cambiamento del tempo per l'arrivo di una nuova perturbazione, che proprio in queste ore si trova nei pressi della Spagna. La nuvolosità sarà in aumento con precipitazioni dalla seconda parte del giorno al Nordovest e Isole. La sera peggiorerà anche al Nordest e sul settore centrale tirrenico. Domenica sarà una giornata molto nuvolosa con il rischio di piogge diffuse in quasi tutto il Paese. Attenzione allo Scirocco che soffierà in modo molto intenso sui mari di Ponente. Tornerà la neve sulle Alpi, specie quelle occidentali, a quote medio-alte, a partire da 1500 metri.