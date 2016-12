Meteo, il Cuneese è la zona più calda d'Italia e d'Europa: raggiunti i 26 gradi

17:21 - Il termometro, che in alcune località ha toccato temperature quasi "estive", pare impazzito e di neve nemmeno l'ombra. L'inverno quest'anno sembra proprio non voler arrivare, al punto che i meteorologi parlano di "Primavera di Gennaio". Ad aggiudicarsi il premio di zona più calda d'Italia e d'Europa è il Cuneese, dove il termometro è schizzato a 26 gradi, dopo che la temperatura minima della notte era scesa a zero gradi.

Il responsabile delle temperature sensibilmente al di sopra della norma, affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, è un possente Anticiclone delle Azzorre che continua a spingere verso l’Italia correnti di aria particolarmente miti. La scorsa mezzanotte il lancio del pallone sonda da Linate (MI) ha evidenziato che su tutta l'Italia settentrionale è presente una massa d'aria molto calda. La sonda ha trovato una temperatura di zero gradi soltanto a 3.600 metri di altezza.



La località con la temperatura più alta è Costigliole Saluzzo. Qui il termometro è schizzato dalla minima della notte, a zero gradi, ai 26 gradi della giornata. Stessa situazione a Villanova Solaro dove la temperatura ha fatto in poche ore un balzo di 25 gradi, da -1 a 24. Nonostante la situazione eccezionale, siamo ancora lontani dal record registrato il 19 gennaio 2007, quando nel Cuneese si sono sfiorati i 30 gradi. Domenica saranno invece i settori ionici e del medio-basso adriatico i più "bollenti" della giornata.