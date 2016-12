Meteo, il caldo non si arrende: sarà (purtroppo) un'altra settimana di inferno

Ha piovuto sulle zone alpine - Nuvolosità e un po' di refrigerio c'è stata in questa domenica di luglio nelle zone alpine e prealpine dove i temporali hanno abbassato la temperetura. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali temporali di calore sull'Appennino calabro-lucano.



I livelli di umidità presente nei bassi strati dell'atmosfera tendono ad aumentare giorno dopo giorno, con una maggior sensazione di caldo e temperature percepite fino a 40-45 gradi con possibili effetti negativi sulla salute soprattutto di anziani, bambini e persone affette da malattie croniche



Le previsioni per la prossima settimana - Lunedì: tempo generalmente soleggiato e caldo molto intenso in tutto il Paese con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiore nuvolosità sin dal mattino nelle Alpi centro-orientali e nell'estremo Nordest. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi della Penisola, con probabili temporali di calore su Alpi Marittime, rilievi di Trentino Alto Adige, Orobie e zone montuose del Nordest. Occasionali temporali anche sull'Appennino meridionale e sui rilievi della Sardegna. Temperature con poche variazioni: il clima sarà ancora rovente con valori massimi tra 35 e 40 gradi.



Nel resto della settimana della settimana ci sarà tendenza a una maggiore instabilità pomeridiana e serale con temporali di calore su zone alpine, appenniniche e sui rilievi della Sardegna, in un contesto climatico bollente a causa dell'Anticiclone Nord-Africano esteso a tutta l'Europa meridionale fino ai Balcani. Martedì il tempo sarà generalmente soleggiato con caldo molto intenso; nel pomeriggio consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi della Penisola e delle Isole, in particolare nelle zone interne della Sardegna, nelle Alpi, sulle Orobie e lungo le Prealpi. Occasionalmente qualche temporale potrà formarsi anche sull'Appennino abruzzese e sulla Sila.



Temperature stazionarie o in lieve in aumento in generale comprese tra 35 e 40°C: le zone più calde saranno quelle interne del Centrosud. Venti deboli.



Tra mercoledì e venerdì ancora sole e clima rovente per la persistenza dell'Anticiclone posizionato ancora sul Mediterraneo con rischio di temporali di calore pomeridiani o serali non solo sui rilievi della Sardegna ma anche sui monti della Sicilia, lungo la dorsale appenninica e sul settore alpino e prealpino.



Il caldo potrebbe attenuarsi verso la fine della prossima settimana - In attesa di ulteriori conferme, la tendenza vede una attenuazione del caldo afoso e intenso tra il 25 e il 26 luglio ad iniziare dal Nord Italia, dove saranno possibili anche forti temporali a causa dei netti contrasti termici, poi tra il 26 e il 27 le temperature potrebbero calare anche al Centrosud, con un rischio molto inferiore di instabilità.