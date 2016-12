Meteo, il Belpaese diviso a metà

10:50 - "A partire da oggi l'alta pressione proteggerà le regioni del Centrosud - afferma il meteorologo Flavio Galbiati - dove il tempo risulterà per molti giorni in prevalenza bello e con temperature in aumento verso valori sopra le medie stagionali, dal sapore anche tipico di fine estate: la regione più calda è la Sardegna, con punte anche oltre 30 gradi grazie ai venti di Scirocco. Al Nord invece nubi che porteranno qualche temporale soprattutto al Nordovest".

PREVISIONE PER OGGI (MARTEDI’) Oggi nubi in aumento al Nord, tranne in Romagna, più compatte al Nordovest, con dei rovesci anche temporaleschi in Liguria e brevi piogge isolate e intermittenti in Piemonte e Lombardia. Nella prossima notte un po’ di pioggia raggiungerà anche le Prealpi venete e il Friuli. Tempo bello in prevalenza al Centrosud, a parte il rischio di qualche breve rovescio su Basilicata orientale, Murge e Calabria nord-orientale. Temperature massime in calo al Nordovest, in rialzo sul medio e basso versante adriatico e in Sardegna. Venti meridionali in rinforzo sul Mar Ligure e intorno alla Sardegna.



PREVISIONE PER DOMANI (MERCOLEDI’) Mercoledì ancora cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centrosud, nuvole più o meno consistenti sull’alta Toscana e al Nord con poche piogge, alternate comunque a fasi asciutte, su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e Friuli. Temperature in aumento: massime fino ai 24-26 gradi sulla Penisola, punte intorno ai 30 in Sardegna. Venti anche moderati di Scirocco su Liguria e Sardegna.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA Anche nella seconda parte della settimana la presenza dell’anticiclone nordafricano garantirà giornate con tempo stabile al Centrosud e sulle Isole: clima caldo per il periodo, con temperature in aumento, grazie anche a sostenuti venti di Scirocco, che si avvertiranno soprattutto su Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centrale; in particolare, in Sardegna, da mercoledì toccheremo punte anche oltre i 30 gradi. Una maggiore nuvolosità potrà interessare il Nord, soprattutto il Nordovest, e parte della Toscana, ma con pochi fenomeni per lo più concentrati su Liguria centrale, Piemonte orientale, nord e ovest della Lombardia: si tratterà per lo più di piogge o pioviggini intermittenti. Con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, i fenomeni al Nordovest potrebbero intensificarsi all’inizio della prossima settimana. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.