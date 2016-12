Meteo, il bel tempo è finito: da domenica peggiora su tutta l'Italia

10:48 - Nel corso di questo fine settimana andremo incontro a un nuovo peggioramento del tempo che si manifesterà soprattutto tra domenica e martedì. La giornata di sabato sarà abbastanza soleggiata ma con nuvolosità in aumento nelle regioni occidentali. Domenica invece le nuvole si estenderanno a tutto il Paese con piogge che interesseranno il Centronord e intense nevicate sulle Alpi occidentali fino a quote di 600-700 metri.

Le previsioni per sabato 14 marzo - Giornata nuvolosa al Nordovest, Toscana e Sardegna; cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel resto d'Italia dove il tempo risulterà a tratti ancora soleggiato. Le nubi saranno accompagnate da scarse e deboli precipitazioni su Piemonte occidentale, Liguria di ponente, Sardegna e coste meridionali della Toscana; deboli nevicate sulle Alpi piemontesi oltre i 1000 metri. Nella notte tendenza al peggioramento: piogge in intensificazione su Sardegna, centro-ovest Liguria, ovest e sud del Piemonte. Nevicate moderate sulle Alpi occidentali, in calo sotto i 1.000 metri.



Le previsioni per domenica 15 marzo - Domenica all'estremo Nordest, al Sud e in Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti con qualche schiarita. Nel resto d'Italia cielo da nuvoloso a coperto. Al mattino precipitazioni diffuse in Piemonte, Liguria, regioni centrali tirreniche, Umbria. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in estensione al resto del Centro, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In Sardegna piogge residue la mattina nel nord dell'Isola, di nuovo in intensificazione dalla serata sulla parte orientale. Qualche goccia di pioggia non è esclusa anche nel nord della Campania.



Neve fino a 600-700 metri in Piemonte (nel Cuneese non si esclude un po' di neve anche a quote inferiori con possibilità di neve anche a Cuneo), oltre 900-1.000 metri nel resto del Nord. Sull'Appennino settentrio



La tendenza per la prossima settimana - La perturbazione giunta domenica condizionerà il tempo anche dell'inizio della nuova settimana. Lunedì al mattino piogge anche intense su Veneto, Toscana e Sardegna con possibili rovesci o temporali sulle coste toscane ed est dell'Isola; fenomeni più isolati nel resto del Nord e tra nord delle Marche, Umbria e alto Lazio. Limite della neve al Nord dai 600-800 metri delle Alpi occidentali ai 900-1100 metri del settore orientale.



Nella seconda parte della giornata ancora molto instabile su est della Sardegna e intorno al Ligure, fenomeni in attenuazione o esaurimento nel resto del Centro e sull'alto Adriatico, in progressiva intensificazione invece al Nordovest con piogge da moderate a forti e abbondanti nevicate sulle Alpi occidentali.



Sul resto del Centrosud nubi irregolari e variabili per l'intera giornata con qualche pioggia principalmente tra pomeriggio e sera su Calabria e Sicilia, specie nel sud delle due regioni.