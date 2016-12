Meteo, giovedì netto peggioramento: rischio nubifragi, neve e vento forte

Durante questa fase di maltempo inoltre sono previste abbondanti nevicate sull'arco alpino a quote anche sotto i 1000 metri nel settore occidentale; contemporaneamente a ciò il Sud sarà invece alle prese con i caldi venti di Scirocco che porteranno i termometri localmente intorno ai 30 gradi.



Previsioni per martedì. Al Nordovest al mattinata nuvolosa o molto nuvolosa, con piogge sparse, meno probabili nella bassa Lombardia. Neve su Alpi e Prealpi fino a 1300 metri. Nel pomeriggio cessano le precipitazioni, tranne sul basso Piemonte, e si attenua gradualmente la nuvolosità. Giornata fredda, con temperature massime di 6/7 gradi sotto le medie. Venti deboli. Al Nordest inizio di giornata con nubi irregolari, con qualche pioggia in Romagna e più schiarite in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con deboli nevicate sulle Alpi carniche e piogge isolate in Emilia Romagna. Clima freddo per la stagione. Venti deboli o moderati di Bora. Mare mosso. Al Centro al mattino cielo parzialmente nuvoloso, con più nubi e qualche pioggia su nord delle Marche e coste della Toscana. Peggiora nel pomeriggio, con piogge in tutte le regioni, più intense tra Umbria e alto Lazio. In serata i fenomeni insistono sull’Adriatico. Temperature in calo. Venti deboli o moderati da nordest. Mosso l’Adriatico. Al Sud prevalenza di nuvole in tutte le regioni, con piogge isolate in mattinata, più diffuse dal pomeriggio. Temperature massime in calo. Venti in rinforzo sul Tirreno. In Sicilia nubi sparse, con spazio anche a delle schiarite; possibili piogge in mattinata nel Messinese. Temperature massime in live calo. Venti moderati o forti di Maestrale. Mari mossi, molto mosso il canale. In Sardegna nuvolosità irregolare, più intensa al mattino nel nordest dell’isola, dove sarà possibile qualche pioggia. Temperature massime in calo. Ventoso per Maestrale, con mari mossi o molto mossi.