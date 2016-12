15 giugno 2016 10:30 Meteo: giovedì fiammata di caldo al Centrosud, rischio di forti temporali al Nord Al Centrosud nella giornata di giovedì si potranno sfiorare i 40°C, mentre al Nord rimane alto il rischio di forti temporali in serata. I venti di scirocco potranno raggiungere i 90km/h

Mercoledì e giovedì al Centrosud sarà protagonista l’alta pressione di matrice africana che, accompagnata da venti di Scirocco, spingerà la colonnina di mercurio dei termometri diffusamente oltre i 30 gradi, ma con punte anche di 38-40 gradi, in particolare nella giornata di giovedì, su Sicilia, Puglia e Calabria quando il caldo toccherà l’apice.

Questa breve incursione dell’Anticiclone Nordafricano non riguarderà le regioni del Nord che dovranno, invece, fare i conti con una situazione di tempo decisamente più variabile e instabile. Sulle regioni settentrionali transiterà infatti una intensa perturbazione che vedrà la fase più critica nella serata di giovedì, quando il rischio di forti temporali sarà più diffuso rispetto alla prima parte della giornata. Proprio nella giornata di giovedì sarà evidente il contrasto fra le diverse condizioni meteorologiche del Nord e del Sud le quali determineranno un divario termico di quasi 20 gradi fra alcune zone del Nordovest e dell’estremo Sud. Venerdì invece giornata di tregua con un rialzo delle temperature al Nord e una prima attenuazione del caldo al Centrosud, in attesa di un graduale ritorno di condizioni di instabilità dapprima su Alpi e Nordovest nella giornata di sabato, poi in gran parte del Centronord e in Sardegna nella giornata di domenica

Previsioni per mercoledìGiornata di tempo prevalentemente soleggiato al Centrosud con cielo sereno o poco nuvoloso, annuvolamenti residui tra Campania e Basilicata al mattino; nella seconda parte della giornata prime velature al Centro e Sardegna e poi progressivamente in tutto il Centrosud. Non si esclude qualche goccia di pioggia nelle regioni centrali nel corso della notte. Al Nord tempo abbastanza soleggiato, seppure con il passaggio di una nuvolosità irregolare, più significativa sulle zone alpine e prealpine dove saranno possibili locali rovesci o isolati temporali. In serata nuvolosità in intensificazione al Nordovest con possibili sconfinamenti di locali rovesci o temporali su Piemonte e alta Lombardia. Dalla serata le precipitazioni si intensificheranno nel nord del Piemonte dove proseguiranno fino a tutta la giornata di giovedì. Nella notte piogge isolate possibili anche nel resto del Nord, principalmente nei settori a nord del Po. Temperature in generale aumento, più sensibile al Sud e sulle Isole, con picchi di 35°C nelle zone interne della Sicilia