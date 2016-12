Meteo: giovedì di sole sull'Italia e weekend con clima primaverile

5 maggio 2016 10:59 Meteo: giovedì di sole sullʼItalia e weekend con clima primaverile Venerdì situazione piuttosto tranquilla. Nel fine settimana clima mite, qualche pioggia in Sardegna

Nella giornata di giovedì l'alta pressione tenderà a proteggere il nostro Paese dall'arrivo di perturbazioni, ma saremo comunque interessati alcune infiltrazioni di aria instabile. Inizialmente la presenza di aria fredda in quota si tradurrà ancora in qualche episodio di instabilità tra Lombardia e Nordest e- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- nel pomeriggio anche sulle zone appenniniche. Nel corso del fine settimana comincerà ad affluire aria più umida a iniziare dalle regioni di ponente, con le nostre Isole che verranno interessate da venti di Scirocco accompagnati da un po' di pioggia, specialmente nella giornata di sabato e in Sardegna. Nel resto del Paese tempo ancora discreto con nubi in aumento sui settori occidentali della Penisola, in generale senza piogge particolarmente rilevanti. Il sole sarà prevalente al Nordest e sul settore adriatico.

Previsioni per giovedìGiovedì giornata nel complesso in prevalenza soleggiata. Al mattino qualche isolato fenomeno su est Lombardia, Veneto e sul Friuli Venezia. Tra pomeriggio e sera si accentua l'instabilità con lo sviluppo di rovesci temporali tra la dorsale appenninica e le zone tirreniche con sconfinamenti su Toscana, Lazio, Campania e Calabria settentrionale. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato con cielo poco nuvoloso e qualche annuvolamento ancora all'estremo Nordovest e attorno alle zone montuose del Nordest. Nella notte tempo in miglioramento anche nelle regioni tirreniche. Temperature in calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con valori nella media stagionale. Venti in prevalenza settentrionali, moderati su Adriatico e in Liguria dove soffierà la Tramontana.