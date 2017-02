Meteo. Giornate di tempo stabile, nebbia e inquinamento

Previsioni per martedì. Condizioni di tempo generalmente stabile, ma con alcuni annuvolamenti al Nord e sulla Toscana settentrionale. Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato altrove. In mattinata presenza di nebbie in Pianura Padana, anche persistenti nella bassa pianura. Non è esclusa qualche locale precipitazione nel nord dell’Alto Adige. Temperature in rialzo, specie i valori massimi che si porteranno oltre la media, ad eccezione delle aree interessate da nebbie e nubi basse.

Previsioni per mercoledì. Insiste una copertura nuvolosa più o meno compatta in Pianura Padana, Venezie, Liguria, regioni tirreniche, Sardegna e ovest Sicilia, ma senza precipitazioni rilevanti. Il tempo sarà più soleggiato sui settori alpini, lungo l’Adriatico, in Puglia e Calabria. Possibile ancora la formazione di nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne del Lazio nelle ore notturne e nel primo mattino. Temperature in lieve ulteriore rialzo nei valori minimi, massime stazionarie o in lieve rialzo, con punte dai 15 ai 18 gradi. Venti per lo più di debole intensità.