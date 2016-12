Meteo: giornate di sole con caldo afoso in aumento

Previsioni per giovedì Giovedì tempo generalmente soleggiato e caldo , con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare locali addensamenti cumuliformi nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini e appenninici, con il rischio di qualche breve rovescio sull’Appennino tosco-emiliano e sulla Sila. Temperature massime in leggero calo sulle pianure del Nord , in lieve aumento sul settore tirrenico con punte di 34-35 gradi. Venti localmente moderati su adriatico più insistenti su basso adriatico e intorno al Salento.

Previsioni per venerdìVenerdì giornata stabile e soleggiata con una tendenza nel corso del giorno all’arrivo di velature specie tra Sardegna e Centro. Qualche annuvolamento in più tra settore alpino e pianure adiacenti: nel corso del pomeriggio rischio di qualche isolato e breve rovescio intorno ai rilievi dell’alto Piemonte, sulle Prealpi lombarde e sulle Alpi orientali. Temperature stabili o in lieve aumento nelle pianure del Nord e sul versante adriatico. Da nord a sud punte tra i 32 e i 35 gradi. Venti in prevalenza deboli, più ventoso nel Salento. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it.