3 dicembre 2014 Meteo, giornate ancora instabili Rischio temporali sulla fascia tirrenica Dopo un autunno con caldo record arriverà il primo assaggio di inverno. Il calo termico da domenica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:11 - Oggi subiremo ancora gli effetti del vortice, ereditato dall'ultimo fine settimana di novembre, che abbraccia gran parte del Paese causando diffuse condizioni di maltempo con fenomeni localmente intensi e insidiosi. Per il lungo weekend dell’Immacolata, data la complessa situazione meteorologica, i dati attualmente a disposizione non presentano sufficienti margini di attendibilità tali da potersi pronunciare su una possibile tendenza.

Sembra profilarsi un calo termico da domenica al Centronord in seguito alla discesa di aria più fredda che sostituirà quella decisamente mite attualmente presente sull'Italia, con conseguente ridimensionamento delle temperature verso livelli più in linea con la stagione.



OGGI RISCHIO TEMPORALI SULLE REGIONI TIRRENICHE. TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE

Oggi saremo ancora alle prese con nubi e precipitazioni a causa dell’insistenza del vortice di bassa pressione che sarà causa anche di marcata instabilità in alcune regioni. Questo vortice viene alimentato anche dal calore delle acque superficiali del Mediterraneo, che presenta temperature sopra le medie. In particolare le piogge e i rovesci localmente forti interesseranno le regioni del medio-alto Tirreno, le Isole maggiori, i versanti ionici, l’Umbria, le Marche. Qualche pioggia sulle Venezie e sull’Emilia in intensificazione tra pomeriggio e sera a iniziare dalla fascia costiera e dall’Emilia orientale. Nella notte pioggia anche sulla Lombardia orientale e meridionale.



Al Sud instabilità sulla Sicilia fino al pomeriggio con un graduale miglioramento previsto verso sera. Locali rovesci anche in Sardegna, sul settore ionico e in Campania. Temperature senza grosse variazioni, con valori di nuovo oltre la media e punte massime intorno ai 20 gradi al Sud. Venti sostenuti in rotazione ciclonica attorno al centro di bassa pressione posizionato sull’alto Tirreno. Bora sull’alto Adriatico.



TEMPO INSTABILE ANCHE DOMANI E VENERDÌ E TEMPERATURE INVARIATE

Giovedì al mattino parziali e temporanee schiarite riguarderanno gran parte del Sud e della Sicilia, il medio Adriatico fino al sud delle Marche. Molte nuvole altrove con residue piogge su Lombardia, Emilia e Triveneto che andranno attenuandosi o esaurendosi nella seconda parte della giornata.



Locali rovesci lungo il Tirreno, tra Toscana e Campania in intensificazione nel pomeriggio quando tenderanno a interessare anche le zone interne, in particolare l’Umbria, fino all’Appennino. In giornata qualche locale pioggia anche in Sardegna. In serata piogge isolate potranno coinvolgere marginalmente la Liguria e l’ Emilia Romagna, mentre l’instabilità si concentrerà sulle coste tirreniche.



Giornata meno ventosa, ma con venti localmente ancora moderati su Adriatico, Isole e Ponente Ligure. Temperature senza particolari variazioni e con piccole oscillazioni.



Venerdì la circolazione depressionaria si sposterà verso ovest e il rischio di temporali sarà localizzato su Bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e gran parte del Sud e della Sicilia.



La zona più instabile e a maggior rischio di forti temporali sarà quella tirrenica e in particolare Lazio, Campania e Calabria. Instabilità anche in Sardegna soprattutto la zona occidentale e meridionale. In giornata coinvolte anche le Marche con fenomeni in risalita verso est. In serata instabilità in parziale attenuazione, mentre si attiverà ancora nella zona del medio-basso Tirreno.Al Nord e Toscana nuvolosità variabile senza precipitazioni con a tratti delle schiarite. Giornata ventosa al Sud e Isole, venti Tramontana in Liguria. Temperature senza variazioni.



CALO TERMICO DA DOMENICA: PRIMO ASSAGGIO D’INVERNO

La tendenza per il weekend del 6 e 7 dicembre rimane ancora piuttosto incerta: gli ultimi aggiornamenti, da verificare nelle prossime ore, vedono per sabato un peggioramento del tempo al Nordovest e nelle regioni tirreniche per l’arrivo di un impulso di aria fredda che entrerà nel Mediterraneo occidentale. Domenica possibile miglioramento al Nord e nuovo peggioramento associato all’aria fredda al Centrosud. Tra domenica e lunedì limite delle nevicate in calo sull’Appennino centro-settentrionale, intorno ai 1000 metri.



Si conferma un calo delle temperature da domenica con un raffreddamento più sensibile al Nord per l’arrivo di questa massa d’aria di origine nord- atlantica. Dopo aver vissuto l’autunno più caldo di sempre in Italia con una anomalia di +1,8°C in media, vivremo dunque un primo assaggio di freddo invernale con i valori che torneranno nelle medie o andranno anche leggermente al di sotto. Anche a causa del vento le temperature percepite potranno essere di qualche grado inferiori a quelle realmente registrate dal termometro.