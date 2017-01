Meteo, giornata di maltempo al Nordest e al Centrosud

Venerdì l’Italia verrà attraversata da un’ intensa perturbazione che darà luogo a maltempo e forti venti , con nevicate su Alpi orientali e Appennino centrale , ma anche a bassa quota al Nordest. Sabato giornata di tregua, con ampie schiarite e poche precipitazioni. Nuovo peggioramento in serata in arrivo dal Tirreno centrale per la formazione di un vortice di bassa pressione che poi, nei giorni seguenti, richiamerà aria fredda sulle nostre regioni. Da domenica, e probabilmente fino a metà settimana , è prevista una fase di maltempo al Centrosud , con nuove nevicate fino a bassa quota sulle regioni centrali adriatiche e sull’Appennino settentrionale.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo in miglioramento al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge e rovesci su regioni centrali, Sardegna, Campania e Calabria tirrenica. Nevicate in Appennino nella seconda parte della giornata. Piogge sparse anche al Nordest e in Emilia Romagna, con neve localmente a bassa quota o pioggia congelantesi. Venti intensi al Centrosud e sulle Isole. Foehn sulle regioni di Nordovest, anche intenso nelle valli alpine. Temperature in temporaneo aumento al Centrosud e sulla Val Padana occidentale; valori in calo sulla Sardegna. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia (IdA di 75 al Centronord, 80 al Sud).