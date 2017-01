29 dicembre 2016 11:20 Meteo, gelate diffuse e intense al Centronord nelle prossime notti Il potente anticiclone si estende sullʼEuropa occidentale. Notte di San Silvestro con tempo stabile

Le gelide correnti di origine artica si propagheranno con maggior decisione sul nostro Paese, riportando ovunque un clima più invernale, con temperature che caleranno in modo sensibile fino a portarsi su livelli anche inferiori alla norma al Sud. Il freddo verrà accentuato dai forti venti che interesseranno in particolare il Centrosud, toccando punte di 80-100 km/h. Queste correnti, non particolarmente umide, daranno luogo a poche precipitazioni ma con nevicate fino a quote collinari sulle zone interne di Abruzzo, Molise e del Sud. Nel fine settimana assisteremo a un sensibile indebolimento del flusso di aria gelida grazie alla rimonta dell’alta pressione che si estenderà gradualmente da Nord a Sud. Si prospettano quindi una notte di San Silvestro e un Capodanno con tempo stabile e prevalenza di sole in gran parte d’Italia. Freddo in generale attenuazione e non intenso: avremo soltanto l’insidia di qualche nebbia sulle pianure del Nord.

Previsioni meteo per giovedì. Ritorno di un po’ di nuvole su Venezie, fascia pedemontana lombarda, Piemonte e Sardegna, ma senza rischio di precipitazioni. Ancora nuvolosità variabile su Abruzzo, Molise e gran parte del Sud, con poche precipitazioni più che altro concentrate su Appennino abruzzese e molisano, Puglia centrale, Basilicata, nordest della Calabria e versante settentrionale della Sicilia: in queste regioni la quota neve si attesterà intorno ai 200-500 metri. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Temperature in ulteriore, sensibile calo in gran parte d’Italia, con una diminuzione nei valori massimi tra 3 e 8 gradi. Venti nord-orientali da moderati a forti al Centrosud, fino a burrascosi al Sud. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 80 e 85).