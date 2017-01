Meteo, gelate diffuse e intense al Centronord nelle ore più fredde

Previsioni meteo per domenica. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno; al mattino gelate diffuse al Centronord e nebbie in pianura padana, più fitte e persistenti tra basso Veneto ed Emilia orientale. Nuvole in aumento nel corso della giornata su Liguria, Toscana e isole maggiori, in estensione dalla sera anche ad alto Lazio, Umbria e bassa Valpadana. Non è esclusa qualche debole pioggia in serata tra lo Spezzino e l’alta Toscana. Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Sud. Venti in prevalenza deboli salvo rinforzi di Libeccio sul Ligure.