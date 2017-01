30 dicembre 2016 10:42 Meteo, gelate diffuse e intense al Centronord nella prossima notte Notte di San Silvestro con tempo stabile, freddo normale per il periodo e nebbie al Nord

Anche venerdì le gelide e asciutte correnti artiche continueranno a scorrere sulla nostra penisola, portando così un ulteriore calo termico che si rifletterà in gelate diffuse (specie al Centronord) nelle prime ore del mattino. Le temperature massime al Centrosud risulteranno anche di molti gradi sotto le medie: in alcuni casi, tali valori massimi saranno paragonabili alle temperature che in questo periodo si registrano durante la notte. Nel fine settimana di Capodanno assisteremo quindi a un sensibile indebolimento di questo flusso di aria gelida grazie alla rimonta dell’alta pressione che si estenderà gradualmente da nord a sud: si prospettano quindi una notte di San Silvestro e un Capodanno con prevalenza di tempo stabile in gran parte del nostro Paese, freddo normale per il periodo e soltanto l’insidia di qualche nebbia sulle pianure del Nord.

Previsioni meteo per venerdì. Ancora un po’ di nuvole al Sud e sul medio versante adriatico, con qualche sporadica pioggia su Puglia, Calabria e Sicilia Settentrionale; deboli nevicate nell’interno di queste regioni fino a quote collinari (300-600 metri). In generale bello e soleggiato nel resto d’Italia, ma con l’insidia delle nebbie sulla bassa valle padana durante le ore più fredde del giorno. Temperature massime in ulteriore lieve calo. Valori di nuovo diffusamente sotto zero nel corso della prossima notte, specialmente al Centronord. Ancora ventoso al Centrosud per venti settentrionali. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 80 e 90).