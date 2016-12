Meteo, freddo asciutto sulla Penisola

12:35 - L'area di alta pressione che staziona da molti giorni tra la Francia e la Penisola Iberica si espande verso l'Europa centrale assicurando condizioni di stabilità, oltre che sul Mediterraneo occidentale, anche su buona parte dell’Italia centro-settentrionale. Le regioni meridionali e quelle centrali adriatiche resteranno al margine dell'Anticiclone, raggiunte da una corrente di aria fredda proveniente dall'area balcanica.

Questa corrente, affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, sta determinando un brusco calo delle temperature soprattutto al Centrosud, accompagnato da forti venti di Tramontana e da qualche nevicata a quote collinari. A metà settimana il freddo sarà in attenuazione anche al Sud; tra mercoledì e sabato prevarranno nel complesso lievi e graduali rialzi con valori in generale non lontani dalla norma. In questa fase l'Italia verrà a trovarsi ai margini di un'alta pressione con correnti in quota nord-occidentali che favoriranno temporanee fasi nuvolose ma con fenomeni del tutto scarsi o assenti. Un fronte più attivo potrebbe raggiungere le Alpi domenica, una prospettiva da verificare.



PREVISIONI OGGI



Nelle prime ore del mattino un po' di nubi su medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; cielo in prevalenza sereno in Sardegna e nel resto del Centronord. Deboli nevicate fino a quote collinari su Molise, Appennino meridionale, nord della Puglia; deboli piogge isolate sul nord-est della Calabria e in Puglia. Nel pomeriggio i fenomeni cesseranno e anche al Sud prevarranno le schiarite. Nella notte tornerà qualche precipitazione sparsa in Puglia.



Temperature ovunque in diminuzione, più accentuata al Sud. Previsti 3 gradi per Campobasso, 5 gradi per Potenza, 7 gradi per L’Aquila, 8 gradi per Brescia, Piacenza, Udine, Venezia, 9 gradi per Aosta, Bergamo, Milano, Novara, Torino, Rimini, Treviso, Trieste, Verona, Ancona, Bari, Lecce, 10 gradi per Cuneo, Bologna, Bolzano, Trento, Perugia, Rieti, Viterbo, Brindisi, Catanzaro, 11 gradi per Pescara, Pisa, Roma, Napoli, Taranto, 12 gradi per Firenze, Grosseto, Crotone, 13 gradi per Lamezia, Reggio Calabria, Catania, Messina, Trapani, 14 gradi per Genova, Imperia, Palermo, Alghero, Olbia, Sassari e 15 gradi per Cagliari. Intensi venti settentrionali al Sud, moderati sulla Sicilia. Sul resto del Paese i venti tenderanno a indebolirsi.



EFFETTO WIND CHILL: CALO DELLE TEMPERATURE ACCENTUATO DAL VENTO



Il brusco calo termico viene ancora più intensamente percepito a causa dei venti settentrionali che soffiano anche intensamente. Il vento è il responsabile della maggiore sensazione di freddo per l'effetto wind chill: le temperature percepite, infatti sono nettamente inferiori rispetto a quanto segnato sui termometri. La percezione del freddo viene accentuata perchè il vento aumenta la velocità con cui il calore corporeo si disperde. Allo stesso modo anche l'umidità influisce sulla temperatura percepita sia nelle giornate calde che nelle giornate fredde. Le particelle d'acqua nelle giornate afose, rallentano il processo di raffreddamento del corpo grazie all'evaporazione del sudore, mentre nelle giornate invernali e uggiose aumenta la sensazione di freddo. Per fare un esempio con una temperatura effettiva di 1 grado e vento che soffia a 50 km/h la temperatura percepita dal nostro corpo è di -6 gradi, con una temperatura di -2 gradi e vento con raffiche fino a 40 km/h la percepita è addirittura di -10 gradi.



PREVISIONI EPIFANIA



Martedì giornata con condizioni di tempo prevalentemente buono. All'estremo Sud, nel nord della Sicilia e sulle regioni del medio Adriatico avremo ancora qualche nuvola residua specie nella prima parte del giorno, che non sarà accompagnata da fenomeni di rilievo. Tempo stabile nel resto del Paese, con cielo in prevalenza sereno, a parte qualche nube sulla Sardegna, in Liguria e lungo le coste della Toscana. Venti moderati settentrionali su Adriatico centrale, Sud e Sicilia, con qualche rinforzo in Puglia e nello Ionio; venti deboli altrove. Temperature senza grosse variazioni, con massime in lieve aumento in Calabria e Sicilia.



TENDENZA SETTIMANA



Mercoledì un po' di nubi soprattutto in Pianura Padana, in Liguria e in Toscana con qualche pioggia sporadica o pioviggine sul Levante ligure e in Toscana; verso sera anche in Emilia Romagna e nel Lazio. Prevalenza di schiarite sul resto dell’Italia dove avremo anche degli aumenti delle temperature. Si attenuerà definitivamente il vento al Sud, con gli ultimi rinforzi solo nel Salento. Giovedì prevalenza di nuvole su settore tirrenico e Sicilia ma con tempo asciutto. Più soleggiato altrove dove le nuvole saranno solo passeggere, in particolare sull’alto Adriatico e in Sardegna. Temperature in ulteriore lieve aumento. Fino a sabato prevarranno nel complesso lievi e graduali rialzi termici con valori in generale non lontani dalla norma. In questa fase l’Italia verrà a trovarsi ai margini di un’alta pressione con correnti in quota nord-occidentali che favoriranno temporanee fasi nuvolose ma con fenomeni del tutto scarsi o assenti. Un fronte più attivo potrebbe raggiungere le Alpi domenica, una prospettiva da confermare nei prossimi giorni.