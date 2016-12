Meteo, forti temporali al Nord e fiammata d'estate al Centro-Sud

16 giugno 2016 08:00 Meteo, forti temporali al Nord e fiammata dʼestate al Centro-Sud Sulle regioni meridionali attesi picchi di 38-40°C, mentre sulle regioni settentrionali una perturbazione porterà rovesci a tratti intensi, specie in serata

Sul Mediterraneo centrale, e in particolare sulla nostra Penisola, la giornata di giovedì sarà caratterizzata da un intenso afflusso di calde correnti meridionali di origine tropicale, le quali favoriranno un deciso aumento delle temperature al Centrosud, con il caldo che sarà intenso soprattutto nelle regioni meridionali: in quelle zone, in particolare, non si possono escludere punte fino a 40 gradi. Questi venti caldi precedono una perturbazione atlantica che, nel corso di giovedì, attraverserà le regioni settentrionali, portando piogge diffuse, anche intense, specie sulle aree alpine e nell'estremo Nordest. Le piogge si attenueranno nel corso della prossima notte e anche l'ondata di caldo sarà di breve durata: al Centro e in Sardegna potrà dirsi terminata già venerdì, giornata in cui inizierà ad attenuarsi anche sul settore del basso Tirreno: da domenica, quindi, il caldo diverrà meno intenso anche nel resto del Sud.

Previsioni per giovedìAl Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso; al Centro Sud e in Sicilia cielo poco nuvoloso o velato da nubi alte; cielo in prevalenza sereno in Sardegna. Nella prima parte della giornata piogge sparse principalmente su Nordovest, su aree alpine e prealpine, intense nel nord del Piemonte, scarse sulle pianure. La sera rovesci e possibili forti temporali anche su Nordest e centro nord Toscana.

Intensi venti di scirocco, specie su Sicilia, Sud e Adriatico. Sensibile rialzo delle temperature in Sicilia e al Centrosud, con massime localmente oltre a 35 gradi.