Meteo, forti temporali a Nord

“Fino a martedì l'Anticiclone Nord-Africano garantirà prevalenza di bel tempo ma anche molto caldo al Sud, dove in alcune zone le temperature raggiungeranno anche i 35 gradi. Per il Nord Italia si prospettano invece giornate nuvolose e instabili, a tratti perturbate, con frequenti rovesci e temporali per l'arrivo di un vortice di bassa pressione posizionato in queste ore davanti alle coste settentrionali del Portogallo. Già oggi- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- sarà elevato il rischio di forti temporali al Nord e in Toscana. La giornata più critica per il maltempo sarà martedì al Centronord dove, a causa dei marcati contrasti termici, potranno verificarsi temporali di forte intensità."

OGGI FORTI TEMPORALI AL NORD E PARTE DEL CENTRO E CALDO INTENSO AL SUD - Oggi maltempo al Nord, con rovesci e temporali anche forti, inizialmente al Nordovest, in estensione nel corso del pomeriggio al Nordest e all'Emilia Romagna. Al Centro nuvole in aumento con rovesci sulla Toscana, nel pomeriggio anche su alto Lazio, Umbria e Marche. Moderata nuvolosità in Sardegna, bel tempo al Sud e in Sicilia con temperature massime fino a 33/34 gradi. Giornata più fresca invece al Nord, con cali dai 2 ai 6 gradi. In serata i fenomeni si concentreranno tra alta Lombardia, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella notte il Libeccio umido sul mar Ligure favorirà qualche pioggia tra Levante ligure e alta Toscana, nel resto del Nord precipitazioni in esaurimento quasi ovunque. Nella seconda parte della notte comincerà un nuovo peggioramento sulle coste occidentali della Sardegna. Venti meridionali, più intensi in Sardegna (Libeccio) e medio-basso Adriatico (Scirocco).

PER LA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 14 GIUGNO 2015 - La Protezione Civile ha emesso un avviso di CRITICITÀ arancione PER RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO SU: LOMBARDIA: Pianura Occidentale; CRITICITÀ arancione PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO SU: LOMBARDIA: Nordovest, Prealpi Centrali, Garda - Valcamonica; TOSCANA: Ombrone GR, Bruna, Elsa, Orcia, ValdInf, Era, GrevePesa, ValdMed, FoceArno, Magra, Basso Serchio, Versilia, Serchio, RenoSanterno, Chiana, Sieve, Tevere, Cecina, Albegna, ValdSup, Casentino, OmbroneBisenzio, Fiora, Isole, Cornia; VENETO: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Adige-Garda e monti Lessini.

TEMPO MOLTO INSTABILE ANCHE LUNEDÌ IN MOLTE REGIONI - Lunedì al mattino ancora fenomeni sparsi con rovesci e qualche temporale in Sardegna, tempo abbastanza soleggiato tra est Emilia, medio adriatico, Sud, tranne la Campania, e Sicilia. Altrove prevalenza di nuvole, con qualche pioggia tra Levante ligure a alta Toscana e piovaschi possibili sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio torna l' instabilità su parte del Centronord, con il rischio di locali rovesci o temporali al Nord su settore alpino e prealpino, Friuli Venezia Giulia e Nordovest (in particolare tra Piemonte e ovest Lombardia). Al Centro rischio di locali rovesci nelle zone interne tra Toscana, Umbria, sud delle Marche, Abruzzo e alto Lazio. Resiste il sole al Sud, in Emilia Romagna e basso Veneto. Migliora in Sardegna nel pomeriggio. In serata locali piogge o rovesci su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, basso Piemonte e Liguria. Nella notte tra Liguria, sud-est del Piemonte e sudovest Lombardia prime avvisaglie di un nuovo peggioramento. Giornata meno ventosa, con moderato Libeccio sul Ligure. Altrove venti deboli. Temperature in temporaneo rialzo al Nord e in Toscana, qualche calo in Sardegna e nel resto del Centro, con ancora picchi di 32-33°C al Sud.

MARTEDÌ VORTICE DI BASSA PRESSIONE SULL'ITALIA CON FORTE MALTEMPO AL CENTRONORD - Martedì assisteremo ad una accentuazione dell'instabilità atmosferica prima al Nord, alla fine della giornata anche al Centro e sulla Sardegna, poi marginalmente anche al Sud mercoledì, a causa del passaggio sull'Italia di una circolazione depressionaria che da diversi giorni staziona sulla Penisola Iberica. Avremo un elevato contrasto termico tra aria fresca nordatlantica e l'aria calda presente sull'Italia con il rischio di forti temporali, con molta pioggia che si scaricherà in poco tempo, e un calo delle temperature (con valori che però torneranno vicino alla norma). Nella mattinata cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord con precipitazioni inizialmente a carattere isolato più probabili sulle pianure del Nordovest, Liguria, e Triveneto zone in cui potremo avere anche rovesci o isolati temporali. Al Centro e Sardegna cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso al Sud e in Sicilia sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento al Nord con precipitazioni più diffuse a carattere di rovescio o temporale. Primi isolati rovesci anche su Toscana, Appennino umbro-marchigiano e nord della Sardegna , in serata peggioramento più diffuso nel resto del Centro e sulla Sardegna con rovesci e temporali, in particolare tra bassa Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Nella notte locali temporali in arrivo su Campania e nord Puglia, al Nord maltempo con tendenza ad esaurimento delle piogge nella notte a partire dal Nordovest. Temperature massime in calo al Nord con clima più fresco, senza particolari variazioni altrove ma ancora molto caldo al Sud con valori sopra i 30°C. Successivamente questa circolazione ciclonica sarà centrata sull'Italia con effetti soprattutto al Centrosud e Isole. Mercoledì al Nord tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata nel Triveneto. Tempo molto instabile al Centro, al Sud e nel nord della Sicilia con elevata probabilità i rovesci o temporali. Temperature in diminuzione al Centrosud anche in modo sensibile. Sarà una giornata molto ventosa per il Maestrale intorno alle Isole e per la Bora sull'alto Adriatico. Giovedì tendenza a generale miglioramento con il ritorno del sole al Centronord e solo gli ultimi episodi instabili all'estremo Sud. Venerdì tempo buono in tutto il Paese.