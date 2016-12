7 dicembre 2016 13:29 Meteo: forti piogge su Sicilia, Sardegna e Calabria Stabilità invernale nelle regioni settentrionali, con nebbie fitte. Smog alle stelle in molte città del Centronord

Mercoledì e giovedì avremo un’Italia ancora divisa in due dal tempo, con l’alta pressione che in gran parte del Centronord terrà lontane le piogge, favorendo però la presenza di nebbie anche persistenti, specialmente al Nord. Al Sud e nelle Isole, invece- spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- avremo ancora nuvole e piogge, con fenomeni che in Sicilia e Sardegna saranno localmente anche intensi. Nell’ultima parte della settimana (e quindi da venerdì a domenica), l’alta pressione estenderà invece la sua influenza anche alle regioni meridionali, dove quindi la situazione tenderà a divenire più stabile, con piogge meno diffuse, meno insistenti e, soprattutto, meno intense. In questi giorni quindi, a causa dell’alta pressione che rende l’atmosfera decisamente stabile e stagnante, al Nord la qualità dell’aria tenderà a peggiorare ulteriormente, specie nelle grandi città: sotto osservazione le concentrazioni di PM10 e PM2.5, già negli scorsi giorni e in queste ore sopra le soglie di allarme in diverse località.

Previsione per mercoledìMercoledì cielo in generale nuvoloso al Sud, medio versante adriatico e Isole, con rovesci sparsi – localmente anche intensi – su Sicilia, Calabria e versante tirrenico della Sardegna; qualche pioggia soltanto in mattinata anche su Abruzzo e Molise, con la possibilità di qualche nevicata oltre 1500 metri sull’Appennino Abruzzese e Molisano. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia, ma con il fastidio di nebbie dense e diffuse che tenderanno a persistere nel corso del pomeriggio tra bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna. Temperature massime in calo nelle pianure del Nord e sul medio Adriatico. Ventoso al Centrosud per venti nord-orientali. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia (IdA tra 80 e 85).