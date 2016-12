Meteo: forti correnti da Nord spazzano via afa e caldo

Sabato il vortice si sposterà tra il Balcani e il Mar Adriatico, ma determinerà ancora una certa instabilità sulle regioni adriatiche del Centrosud e sul basso Tirreno ; sarà un'altra giornata molto ventosa per venti di Tramontana o Maestrale e i mari resteranno mossi o molto mossi. Per il Nord si profilano invece giornate soleggiate. Tra venerdì e sabato ulteriore calo delle temperature che quindi in gran parte del Paese scenderanno al di sotto dei valori normali di luglio con un clima addirittura fresco lungo il versante adriatico. Domenica tempo in miglioramento al Centrosud ma con i mari che resteranno mossi e con ancora un po' di vento di Maestrale; giornata estiva invece al Nord e in Sardegna. Per la prossima settimana buone notizie con tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese.

Previsioni per giovedìGiovedì l'aria fresca si propagherà fino alle regioni meridionali sospinta da intensi venti nord-occidentali con Foehn in discesa dalle Alpi e il Maestrale che soffierà fino a forte in Sardegna, localmente anche in Calabria e Sicilia. Ne deriverà un conseguente calo termico con gli ultimi picchi prossimi ai 35 gradi solo sul versante ionico ma con afa in netta diminuzione.



Nel complesso sarà una giornata per lo più soleggiata, anche se non mancherà qualche locale annuvolamento al Centronord e sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia e sarà possibile qualche pioggia o temporale: al mattino rischio su alto Veneto e Friuli, con ancora qualche fiocco di neve sui settori confinali dell'Alto Adige. Nel pomeriggio locale instabilità nella fascia prealpina tra est Lombardia e Venezie, Appennino abruzzese e molisano, nelle Murge e sulle Alpi occidentali . Qualche annuvolamento sul basso Tirreno.



In serata l'instabilità sull'Abruzzo si allarga fino alle coste, con qualche rovescio o temporale tra Alpi marittime ed estremo ponente ligure, Emilia centrale e rovesci isolati nelle zone pedemontane tra est Lombardia e Veneto. Nella notte rovesci e temporali su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, bassa Toscana e Lazio centro settentrionale, nord della Sardegna, con maggior rischio di rovesci e temporali nelle zone marittime.