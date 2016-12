23 febbraio 2016 Meteo, forte maltempo e calo termico in arrivo nel weekend Ultima parte del mese dal sapore autunnale: cieli nuvolosi e alcune fasi piovose, ma senza freddo intenso

Tra martedì e mercoledì nuvolosità variabile su gran parte d'Italia, ma con poche piogge. Poi tra giovedì e venerdì una veloce perturbazione riporterà sull'Italia piogge e rovesci sparsi e sarà accompagnata da un moderato calo termico che riporterà perlomeno le massime verso valori più vicini alla norma. Le proiezioni dei modelli matematici in uso presso il Centro Epson Meteo indicano invece per il fine settimana un deciso, ulteriore peggioramento del tempo, con piogge diffuse su gran parte del Paese, a tratti anche intense (soprattutto al Centronord) e accompagnate da abbondanti nevicate sulle zone alpine e da un sensibile rinforzo dei venti meridionali che, come di consueto, faranno affluire sull'Italia masse d'aria relativamente miti.

Previsioni per martedìNuvolosità irregolare estesa a gran parte d'Italia e a tratti compatta, ma con poche piogge che nel corso della giornata interesseranno Levante ligure, Friuli, nord e zone interne della Toscana, Umbria, Sicilia, bassa Campania, Calabria tirrenica e Puglia centro-meridionale. Temperature massime in calo in Sardegna per effetto degli intensi venti di Maestrale, in aumento al Sud e sul medio Adriatico e, in generale, ancora molto miti, con punte fino a 17-18 gradi al Centro, anche intorno ai 20 al Sud e in Sicilia. Venti localmente moderati anche sul Tirreno e al Sud.