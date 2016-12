Meteo, forte maltempo al Centrosud Mentre al Nord sarà weekend di sole

12:37 - La perturbazione n.6 ci ha lasciato in eredità un vortice di bassa pressione che porterà molte piogge al Centrosud e nuove nevicate fino a bassa quota sui rilievi del Nord. Nel fine settimana un nuovo impulso freddo farà irruzione nel Mediterraneo Centro-Occidentale: gli effetti sull'Italia saranno soprattutto un nuovo rinforzo dei venti, un sensibile calo termico, specie a partire da domenica, e un po' di instabilità fra le Isole e l'estremo Sud.

MALTEMPO AL CENTROSUD - Giovedì nuvole su gran parte d'Italia. Al mattino ancora deboli nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e qualche pioggia sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto; più giù piogge sparse su regioni tirreniche e Isole, anche a carattere temporalesco su Lazio e Campania. Nel pomeriggio piogge sparse su gran parte del Centrosud, a tratti anche intense in Campania e Calabria, con neve sull'Appennino oltre 1200-1400 metri. In serata forti rovesci sui settori ionici e nella notte sul versante adriatico tra Abruzzo e Gargano. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in lieve diminuzione al Sud e nel Medio Adriatico. Moderati venti di Scirocco al Centrosud. Tramontana sul Ponente ligure.



PERICOLO VALANGHE SEMPRE ELEVATO - A causa delle recenti e abbondanti nevicate, il rischio valanghe rimane elevato anche nella giornata di oggi. Il manto nevoso si sta consolidando lentamente ed è possibile il distacco di valanghe anche con un debole sovraccarico. In base ai dati forniti dagli esperti coordinati dall'AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) avremo un rischio di grado 3 (marcato) a grado 2 (moderato) su tutti i rilievi alpini.



VENERDÌ TORNA IL SOLE AL NORD - Venerdì tempo soleggiato fin dal mattino sulle Alpi e Nordovest con qualche rasserenamento dal pomeriggio anche su Triveneto, Toscana e la sera anche sul Lazio. Altrove molte nuvole con maltempo che insisterà sul settore adriatico tra le Marche e il Molise con fenomeni anche forti e piogge in costa con nevicate insistenti sul versante adriatico a partire dai 900 metri. Fenomeni più intermittenti su basso Lazio, Campania, nordovest della Calabria, Gargano, Salento e Isole. Tra sera notte fase instabile con possibili rovesci sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore rialzo nelle massime sul Nordovest, cali sul medio adriatico e Campania. Temperature minime in calo al Nord: previsti valori sottozero in Piemonte, Valle D’Aosta, Trentino alto Adige. Deboli gelate anche in Lombardia. I venti saranno in rinforzo: la depressione è centrata sul Tirreno e la sua rotazione antioraria favorirà l’arrivo di venti da moderati a forti ovunque, tranne in Val Padana, con raffiche anche a 60-70 km/h in Sardegna, Sicilia meridionale, Salento con Bora sul medio e alto Adriatico. Tramontana moderata in Liguria.



WEEKEND DI SOLE IN GRAN PARTE DEL CENTRONORD - Sabato ci sarà un'attenuazione di questa fase di maltempo. La circolazione ciclonica si sposterà sullo Ionio favorendo un graduale miglioramento almeno in termini di precipitazioni. Nel corso della giornata ancora delle piogge residue nelle zone interne appenniniche del medio adriatico, tra Puglia, Basilicata e tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia. Già dal pomeriggio i fenomeni cesseranno sul medio Adriatico e in serata anche sulla Puglia. Uniche zone con locali fenomeni tra estremo sud della Calabria e Sicilia tirrenica. Qualche spruzzata di neve sul versante adriatico dell'Appennino: fino ai 700 metri su quello abruzzese e molisano, oltre 1000-1200 metri su quello meridionale. Al Nord e sulla Toscana tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso e con tendenza, tra pomeriggio e sera, al passaggio di nubi medio-alte, più consistenti in serata e nella notte a ridosso della barriera alpina dove sarà possibile qualche fiocco di neve. Nella notte tempo in peggioramento sulla Sardegna con piogge, rovesci e neve sui rilievi fin verso i 600 metri. Questo peggioramento sull'isola è dovuto a un veloce impulso di aria fredda polare che nella notte tra sabato e domenica si getterà nel Mediterraneo e manterrà attiva la circolazione, con effetti per domenica limitati all'estremo Sud, alle Isole maggiori e marginalmente anche all'Abruzzo, al Molise e al nord della Puglia. Nel resto del Paese tempo buono, con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e regioni tirreniche. Questo primo impulso di aria polare, più fredda di quella presente oggi sull'Italia, aprirà la strada ad altri impulsi polari che si susseguiranno nel corso della prossima settimana, accentuando la diminuzione delle temperature. Con domenica si aprirà così una fase più invernale con temperature in sensibile calo e valori in qualche i caso inferiori alle medie stagionali.