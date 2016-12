Meteo, forte maltempo al Centronord: nubifragi e mareggiate

Previsioni per venerdì. Al Nord giornata in prevalenza soleggiata in Val d’Aosta, cielo sereno o poco nuvoloso in Friuli Venezia Giulia e fascia costiera del Veneto, cielo parzialmente nuvoloso nelle altre regioni. Le schiarite più ampie riguarderanno la Lombardia e la Liguria, la nuvolosità più insistente e diffusa il Piemonte e l’Emilia Romagna. In serata piogge in arrivo su Liguria e basso Piemonte. In tutte le regioni del Centro giornata discreta all’insegna della variabilità tra annuvolamenti irregolari e ampie zone soleggiate. Non esclusa qualche sporadica pioviggine tra Umbria e Lazio. Temperature in lieve calo. Venti deboli. Mari in prevalenza poco mossi. Al Sud giornata per lo più soleggiata con un cielo poco nuvoloso o anche sereno in Calabria, Puglia meridionale e Basilicata; parzialmente nuvoloso in Campania, settori centrali e settentrionali della Puglia. Temperature in lieve calo ma sempre miti con valori intorno ai 20 gradi. Venti deboli. Mari inizialmente mossi, ma tendenti a diventare poco mossi. In Sicilia tempo bello e soleggiato in tutta l’isola con un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature stazionarie con valori pomeridiani tra 20 e 24 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi di maestrale nel Canale di Sicilia. Poco mosso lo Ionio, localmente ancora mosso il Tirreno meridionale e il Canale di Sicilia. In Sardegna tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche se con un po’ di nuvole sparse, specie nei settori occidentali. Temperature in lieve calo, ma sempre miti e di poco sopra i 20 gradi. Venti deboli. Mari poco mossi, al più mosso il mare di Sardegna.