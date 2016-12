Meteo: fiocchi di neve al Nord, maltempo e venti forti al Centrosud

Previsioni per martedìAl mattino precipitazioni sparse al Centrosud, Lombardia orientale e Nordest; qualche pioggia isolata anche in Sardegna. Neve fino a quote relativamente basse al Nord. Nel corso del pomeriggio si attenueranno le precipitazioni al Centronord fino a cessare quasi ovunque; pioverà ancora tra la Campania, l'alta Calabria tirrenica e nella Puglia settentrionale. Qualche schiarita sull'estremo Nordovest. Tra sera e notte tornerà la pioggia in Toscana e in Umbria, primo segnale dell'ingresso della perturbazione n.4 di gennaio. Temperature massime in rialzo, specialmente al Centrosud; clima molto mite con valori massimi vicini a 20 gradi in Sicilia e Calabria. Previsti 21 gradi per Catania, 20 gradi per Palermo, Messina, 19 gradi per Trapani, Reggio Calabria, Lamezia, Crotone, 17 gradi per Olbia, Cagliari, Lecce, Catanzaro, 16 gradi per Taranto, Napoli, Brindisi, 15 gradi per Alghero, Bari, Grosseto, 14 gradi per Roma, Pisa, Pescara, Perugia, 13 gradi per Viterbo, 12 gradi per Potenza, Rieti, Firenze, L'Aquila; 11 gradi per Ancona, Imperia, 10 gradi per Campobasso, Genova; 8 gradi per Rimini, Trieste, 6 gradi per Venezia, Treviso, Udine, Milano, 5 gradi per Cuneo, Bergamo, 4 gradi per Verona, Piacenza, Bolzano, Trento, Novara, Torino, Brescia e Aosta. Ventoso in Sicilia e all'estremo Sud.