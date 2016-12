Meteo: fino a mercoledì continua l'ottobre "estivo", poi arriva l'autunno

12:44 - L'alta pressione che si è consolidata sull'Europa meridionale e sull'Italia assicurerà condizioni di stampo quasi estivo in molte regioni, determinate dalla presenza di una massa d'aria calda di matrice nord-africana. Tutto ciò terminerà bruscamente a metà settimana (mercoledì, giovedì anche all'estremo Sud) quando l'anticiclone verrà demolito dall'irruzione nel continente di una perturbazione nord atlantica.

Le previsioni per domenica 19 ottobre - Sarà una domenica caratterizzata da tempo stabile con clima decisamente mite in tutto il Paese già dalle prime ore del giorno. Infatti prevarrà il sole nella maggior parte del territorio, specialmente sulle regioni centro-meridionali, nelle Alpi e in Liguria. Sulle pianure del Nord dovremo fare i conti con una modesta copertura nuvolosa alternata anche a delle nebbie che, comunque, tenderanno a diradarsi col passare delle ore.



Temperature massime stazionarie o solo in lieve calo, ma sempre su livelli ben al di sopra della media con punte intorno a 25 gradi al Nord, 27 al Centro e 30 al Sud e nelle Isole.



Le previsioni per lunedì 20 ottobre - Lunedì tempo stabile e in prevalenza soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione con venti deboli e un clima ancora mite per il periodo, con temperature sopra le medie. Da segnalare ancora la presenza di nubi basse stratificate e locali nebbie soprattutto la mattina sulla Val Padana, Liguria centrale, coste dell'alto Adriatico in dissolvimento a metà giornata nel settore centrale della Pianura Padana. Sempre al mattino banchi di nebbia o di nubi basse anche su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature senza grandi variazioni.



Da mercoledì finisce il caldo - Martedì questo vasto campo di alta pressioni inizierà a cedere: si avvicinerà infatti una prima debole perturbazione che porterà pochi fenomeni su Liguria di Levante e Friuli Venezia Giulia. Nella notte tra martedì e mercoledì una seconda perturbazione nord-atlantica seguita da aria decisamente fredda di origine polare, si addosserà alle Alpi e le scavalcherà nella giornata di mercoledì dando luogo a forti venti settentrionali, un sensibile calo delle temperature ovunque tranne all'estremo Sud peninsulare, anche dell'ordine di 8-10 gradi e alla comparsa della prima neve sulle Alpi anche sotto i 1500 metri.



Locali precipitazioni in giornata interesseranno le regioni orientali del Paese e il basso Tirreno. Questa massa d'aria piuttosto fredda causerà dunque la fine del caldo fuori stagione che ha caratterizzato buona parte del mese di ottobre, con le temperature che torneranno nelle medie o scenderanno anche al di sotto della norma soprattutto lungo l'Adriatico. Mercoledì e giovedì soffieranno venti intensi da nord, localmente anche tempestosi un po' su tutto il Paese, con raffiche vicine ai 100 km/h (soprattutto in Sardegna, nelle vallate alpine e sul basso Tirreno). Da venerdì ci sarà una nuova graduale rimonta dell'alta pressione a partire da ovest.